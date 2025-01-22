Сумма ущерба, нанесенного лесному фонду Татарстана в 2024 году, превысила 51 млн рублей

Фото: Михаил Захаров

В прошлом году в Татарстане зафиксировали 164 случая нарушения лесного законодательства. Сумма ущерба, нанесенного лесному фонду, превысила 51 млн рублей. В 2023 году этот показатель был равен 47,5 млн, рассказал на коллегии министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

По его словам, со злоумышленников взыскали 36,7 млн рублей. Выявляемость нарушителей составила 94%, а взыскиваемость вреда — 99,7% (без учета нарушений с невыявленными лицами).



Кроме того, в Татарстане вынесли 144 постановления о привлечении к административной ответственности. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила 955 тыс. рублей.

Напомним, в 2024 году общая площадь работ по воспроизводству леса и лесоразведению в Татарстане составила 4,9 тыс. га. Кроме того, в республике заложили 1,7 тыс. га защитных лесных насаждений. Их общая площадь составляет 145 тыс. га — более 2% территории региона.



Галия Гарифуллина