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Президент России: в 2022 году инфляцию нужно вернуть к целевому уровню в 4%

17:56, 07.12.2021
Президент России: в 2022 году инфляцию нужно вернуть к целевому уровню в 4%
Фото: kremlin.ru

В следующем году инфляцию в России необходимо вернуть к целевому уровню в 4%. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, на сегодняшний день глобальной проблемой как для экономики, так и для граждан является рост инфляции. В конце прошлого месяца ее значение приблизилось к 8,4%. В борьбе с этой проблемой необходимо уделить внимание увеличению предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. Прежде всего речь идет о продовольственных товарах.

Фото: Максим Платонов

Также лидер РФ позитивно оценил экономическую динамику в стране. Он отметил, что по итогам 10 месяцев 2021 года ВВП вырос на 4,6%, сообщает ТАСС.

Сегодня Путин заявил о полном восстановлении рынка труда в России, что являлось ключевой задачей на текущий год. Также президент отметил, что необходимо добиться реальных доходов россиян не ниже 2,5%.

Диана Жиленкова
ЭкономикаФинансы

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