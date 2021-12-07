Жительница Казани, избившая свою дочь, признала вину

Жительница Казани, которая избила свою годовалую дочь, признала свою вину. об этом сообщает телеканал RT.

Она извинилась в ходе допроса и заявила, что совершила преступление по отношению к своей дочери. Избила ребенка она из-за конфликта со своим супругом.

Ранее прокуратура Татарстана взяла дело об избиении девочки под особый контроль. Дело было возбуждено 2 декабря 2021 года.

Фото: sledcom.ru

Сегодня стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования. Он поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по РТ установить все причины и условия произошедшего, дать правовую оценку действиям (бездействию) органов опеки и представить доклад о ходе расследования уголовного дела.



Дарья Акимова