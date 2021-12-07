Жительница Казани, избившая свою дочь, признала вину
Жительница Казани, которая избила свою годовалую дочь, признала свою вину. об этом сообщает телеканал RT.
Она извинилась в ходе допроса и заявила, что совершила преступление по отношению к своей дочери. Избила ребенка она из-за конфликта со своим супругом.
Ранее прокуратура Татарстана взяла дело об избиении девочки под особый контроль. Дело было возбуждено 2 декабря 2021 года.
Сегодня стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования. Он поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по РТ установить все причины и условия произошедшего, дать правовую оценку действиям (бездействию) органов опеки и представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
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