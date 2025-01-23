Лабаз Московского рынка в Казани откроется весной

По базару с «Тюбетейкой» начали водить экскурсии

Лабаз «вот-вот» откроют. Фото: Радиф Кашапов

Выкупивший в марте 2022 года Московский рынок в Казани холдинг Ginza Project готовится открыть обновленный лабаз весной. В преддверии этого события его команда, чтобы подогреть интерес, решила запустить экскурсии по базару, с историями о локации и общением со старожилами-продавцами. Маршрут собрала историк Гузелия Гиматдинова, которая выросла в этих местах.

Раньше здесь выращивали картошку и капусту

Экскурсия стартует в сквере по соседству с «Тюбетейкой». Гузелия рассказывает, что выросла у рынка и прожила здесь 30 лет:

— Я еще помню, что в этом сквере было много плодовых растений, сейчас меньше. Местная жительница рассказывала, что под елками они на Новый год прятали для детей подарки.

Московский район был образован 5 апреля 1973 года, отделившись тогда от так называемого Ленинского. Его современные границы существуют с декабря 2000-го.

Но разговор об этих местах можно начинать с дореволюционной эпохи, когда здесь были Кизическая и Ивановская слободы, а также Удельные стройки. В состав города эта территория вошла в 1924 году, в тридцатые годы появились первые малоэтажные дома для инженерно-технических работников, позднее — дома для эвакуированных в годы войны.

Жилой дом Мелькомбината. предоставлено Табрисом Яруллиным

Из сквера видно знаменитую сталинку с беседкой — это жилой дом Мелькомбината. Здесь же, у сквера «Тебриз», еще одна сталинка, откуда, говорят, раньше даже был виден кремль.

Также Гузелия рассказывает про местную скульптуру «Молодая семья» и о том, что на месте рынка раньше стояли частные дома, где люди выращивали в огородах картошку и капусту.

Следующий объект на маршруте — «Тюбетейка», возведенная в 1979 году. Тогда здесь проводили даже модные показы. Узоры на здании — орнамент с обуви от «Татпошивобувьбыта», который придумывала нынешний директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

А вы знали, что этот орнамент придумала директор Госмузея изобразительных искусств РТ? Оказалось, это ее авторство. предоставлено Табрисом Яруллиным

Торговцы кочуют

Здание рынка, которое называют лабазом, построили чуть раньше, в 1976-м, взяв за основу стандартный проект здания с парусным сводом, но переделанный на два этажа. Такой же стоит на Чеховском рынке, его тоже ожидает обновление (он старше Московского на 11 лет).

После того как холдинг приступил к обновлению объекта, территория избавилась от значительного количества торговых построек. Сейчас продавцы перемещаются: в одной части пространства у рынка они работают, другую приводят в порядок. Зато теперь с любого места виден сам лабаз.

Благоустройство идет параллельно с торговлей. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Гузелия, готовясь к экскурсии, общалась с продавцами. Большинство из них работают здесь несколько десятков лет, причем трудятся семьями. Отсюда надписи на некоторых лавках — типа «Три сестры». Из лабаза на улицу на несколько минут вышел дядя Сережа-антиквар: он явно не готов к долгим разговорам о своих владениях, но разрешает их сфотографировать, сообщая, что самым старым вещам в его коллекции около 200 лет.

Некоторые продавцы ушли по предложению владельца в теплые деревянные павильоны. Предполагается, что в дальнейшем таких будет больше. При этом сохранится и открытая продажа — она разместится под длинной перголой. Московский останется продовольственным рынком, так что здесь любой сможет продать излишки урожая.

Длинная полоса через весь рынок — это пергола, под которой разместится открытая продажа. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Пчелы и рыбы

В целом вся территория рынка превратится в большую общественную территорию с торговыми галереями, детской площадкой, общественным огородом, зоной фуд-траков. Со стороны Декабристов снесут все поздние постройки, здесь силами города обустроят сквер. Сюда же будет выходить амфитеатр, где можно будет организовать концерты, лекции. Запрос на такое пространство для жителей Кирмоса и Авиастроя очевиден — по сути, кроме «Тандема», молодежи здесь и кофе попить негде.

— История, когда ты меряешь джинсы на картонке, останется в доброй памяти, — резюмирует Гузелия и ведет к трамвайным путям.

После окончания работ трамвай будет ездить вдоль дороги, а рынок от шоссе отсекут деревьями, а за ними разместится галерея вещевого рынка.

Антикварная лавка. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Салам алейкум всем!» — говорит проходящий мимо мальчуган. А женщина называет арт-директора Табриса Яруллина (тот явно взял идею с экскурсиями из опыта работы в Национальной библиотеке РТ, которая тоже открылась не сразу) «маменькиным сынком»: он торговался с ней, снимая видеоблог, теперь кличка приклеилась.

Экскурсия продолжается дегустацией меда, его Ануш Абросимова продает уже 34 года. Пасекой начал заниматься еще ее отец, а теперь дело продолжает ее сын. Пасека, говорит Ануш, находится в Лаишевском районе:

— А так она кочевая. К примеру, пчелы, их у нас 150 семей, зимуют в Краснодарском крае.

Гиматдинова общается с Кадыром, продающим сухофрукты и орехи (он на рынке освоил татарский), а также с Анастасией Пашиной, которая 20 лет торгует рыбой — ездит из Зеленодольска, чтобы встать за прилавок в полседьмого. У нее закупаются и некоторые казанские рестораны. Уличная прогулка заканчивается встречей с разносчицей чая (прямо как в Турции), которая бесплатно разливает напиток желающим экскурсантам.

Экскурсия завершается в лабазе с вместимостью 2 500 человек. Строители в основном работают уже на втором уровне, который теперь опоясывает, как называет ее Яруллин, «юрту, в которой развешаны ковры».

Продавцы и общаются с экскурсантами, и продолжают бизнес. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

На первом этаже — зоны для мяса, овощей, фруктов, молочки, колбас. Сюда же переедет рыба. Ожидается, что мясо будут коптить, а также готовить на открытом огне, фрукты-овощи можно будет помыть в раковине, а также съесть устрицы, не отходя от прилавка. На втором этаже разместится зона кафе и ресторанов на 300 человек, шесть из них — привозные проекты.

Лабаз планируют открыть этой весной. При этом на День влюбленных предполагалось устроить здесь концерт. Почти согласился молчащий годами певец Мубай, но теперь команда проекта готова принять заявки, кто мог бы объединить песней разновозрастных посетителей рынка.