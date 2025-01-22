В «Москва-Сити» построят 81-этажный небоскреб «Палитра»

Фото: Дарья Пинегина

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы согласовал архитектурно-градостроительное решение (АГР) для нового бизнес-центра, который будет возведен на Краснопресненской набережной. 81-этажный небоскреб, получивший рабочее название «Палитра», станет самым высоким офисным зданием в «Москва-Сити» и в столице в целом, пишет ТАСС.

Высота башни составит 398,1 метра, включая 6 подземных этажей. Общая площадь объекта превысит 196 тысяч квадратных метров. Особенностью проекта является то, что мост «Багратион» будет «входить» в башню на уровне третьего этажа.



Архитектурный совет Москвы одобрил проект «Мост Багратион» 7 декабря 2022 года, назвав его «символом вертикального города». В основу технического задания легло детальное исследование, проведенное Москомархитектурой. Серебристый фасад небоскреба будет контрастировать с существующими башнями «Москва-Сити», а в вечернее время подсветка усилит эффектную архитектуру.

Общественная функция башни будет развиваться с первого этажа. Здесь расположатся вход в метро, лифтовые группы в офисную часть, спуск в паркинг и переход на другой берег. Также проект предусматривает наличие магазинов, кафе, фитнес-центра и ресторана. Внутри здания будет располагаться «центральная артерия» — sky lobby и транзитные лифты. Главный вход акцентируют масштабным трехэтажным порталом.

Небоскреб будет представлять собой сужающуюся кверху башню, состоящую из нескольких блоков разной ширины и высоты, символизируя тем самым вертикальный мост. «Световой водопад» — остекленная секция здания, разделит небоскреб на две части, подчеркивая его вертикальную динамику.

Рената Валеева