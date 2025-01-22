Объявлены номинанты на премию «Золотая маска»-2024
Национальная театральная премия «Золотая маска» объявила список номинантов на награду за сезон 2023/24. В этом году на премию претендуют 567 спектаклей из 472 театров по всей России.
В категории «Лучший спектакль. Драматический театр. Большая форма» за «Золотую маску» поборются:
- «Горе от ума» (Национальный драматический театр им. Б. Басангова, Элиста)
- «Гроза» (Русский драматический театр, Стерлитамак)
- «Папа» (Русский драматический театр Удмуртии)
- «Соборяне» (Русское концертное агентство, Москва)
- «Халхин гол. Тангариг» (Бурятский театр драмы им. Хоца Намсараева)
- «Черные доски» (Владимирский областной драматический театр)
За звание «Лучший драматический спектакль малой формы» будут соревноваться:
- «Божественная комедия. Вариации» (театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва)
- «Господа Головлевы» (Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина)
- «Любой ценой» (Свердловский театр драмы)
- «Пастух и пастушка» (Минусинский драматический театр)
- «Фотография, на которой меня нет» (Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия)
На награду в категории «Лучшая работа режиссера» претендуют:
- Полина Агуреева («Соборяне»)
- Дмитрий Акимов («Господа Головлевы»)
- Владимир Кузнецов («Черные доски»)
- Олег Сологубов («Папа»)
- Юрий Титов («Божественная комедия. Вариации»)
В номинации «Лучший спектакль. Опера» представлены:
- «В ночь лунного затмения» (Башкирский театр оперы и балета, Уфа)
- «Любовь к трем апельсинам» (Астраханский театр оперы и балета, Астрахань)
- «Мадам Баттерфляй» (музыкальный театр «Геликон-опера», Москва)
- «Манон» (музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина, Санкт-Петербург)
- «Не только любовь» (музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Москва)
- «Похождения повесы» (Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь)
Среди номинантов на «Лучший спектакль. Балет»:
- «Концертные танцы» (Ростовский музыкальный театр)
- «Рахманинов. Симфония длинною в жизнь» (Башкирский театр оперы и балета, Уфа)
- «Сияющий камень» (Театр оперы и балета Республики Саха (Якутия)
- «598 тактов» («Театр балета им. Леонида Якобсона», Санкт-Петербург)
На «Лучший спектакль. Оперетта/мюзикл» претендуют:
- «Айсвилль» («Театр на Садовой», Санкт-Петербург)
- «Баядера» (Свердловский театр музыкальной комедии, Екатеринбург)
- «Восемь женщин» (Красноярский музыкальный театр, Красноярск)
- «Есенин» (Ростовский музыкальный театр, Ростов-на-Дону)
- «Яга» (Орловский театр для детей и молодежи «Свободное пространство», Орел)
При этом номинанты в категориях «Лучшая работа дирижера. Оперетта/мюзикл», «Лучшая мужская роль. Оперетта/мюзикл» и «Лучшая работа дирижера. Балет» не определены.
Премия «Золотая маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. В 2023 году СТД принял решение о создании своей премии и фестиваля «Золотая маска», выйдя из состава участников существующей организации. Президентом новой национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» стал Владимир Машков.
Напомним, 31-я церемония «Золотой маски» пройдет в Казани, в новом здании театра Камала.
В прошлом году театры Казани удостоились шести наград премии, в списке лауреатов — Камаловский, Кариевский и «Экият». Спектакли «Муть. Мухаджиры», «Приключения Рустема» и «Авиатор» в общей сложности были номинированы 18 раз.
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