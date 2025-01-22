Объявлены номинанты на премию «Золотая маска»-2024

Национальная театральная премия «Золотая маска» объявила список номинантов на награду за сезон 2023/24. В этом году на премию претендуют 567 спектаклей из 472 театров по всей России.

В категории «Лучший спектакль. Драматический театр. Большая форма» за «Золотую маску» поборются:

«Горе от ума» (Национальный драматический театр им. Б. Басангова, Элиста)

«Гроза» (Русский драматический театр, Стерлитамак)

«Папа» (Русский драматический театр Удмуртии)

«Соборяне» (Русское концертное агентство, Москва)

«Халхин гол. Тангариг» (Бурятский театр драмы им. Хоца Намсараева)

«Черные доски» (Владимирский областной драматический театр)

За звание «Лучший драматический спектакль малой формы» будут соревноваться:

«Божественная комедия. Вариации» (театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва)

«Господа Головлевы» (Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина)

«Любой ценой» (Свердловский театр драмы)

«Пастух и пастушка» (Минусинский драматический театр)

«Фотография, на которой меня нет» (Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия)

На награду в категории «Лучшая работа режиссера» претендуют:

Полина Агуреева («Соборяне»)

Дмитрий Акимов («Господа Головлевы»)

Владимир Кузнецов («Черные доски»)

Олег Сологубов («Папа»)

Юрий Титов («Божественная комедия. Вариации»)

В номинации «Лучший спектакль. Опера» представлены:

«В ночь лунного затмения» (Башкирский театр оперы и балета, Уфа)

«Любовь к трем апельсинам» (Астраханский театр оперы и балета, Астрахань)

«Мадам Баттерфляй» (музыкальный театр «Геликон-опера», Москва)

«Манон» (музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина, Санкт-Петербург)

«Не только любовь» (музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Москва)

«Похождения повесы» (Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь)

Среди номинантов на «Лучший спектакль. Балет»:

«Концертные танцы» (Ростовский музыкальный театр)

«Рахманинов. Симфония длинною в жизнь» (Башкирский театр оперы и балета, Уфа)

«Сияющий камень» (Театр оперы и балета Республики Саха (Якутия)

«598 тактов» («Театр балета им. Леонида Якобсона», Санкт-Петербург)

На «Лучший спектакль. Оперетта/мюзикл» претендуют:

«Айсвилль» («Театр на Садовой», Санкт-Петербург)

«Баядера» (Свердловский театр музыкальной комедии, Екатеринбург)

«Восемь женщин» (Красноярский музыкальный театр, Красноярск)

«Есенин» (Ростовский музыкальный театр, Ростов-на-Дону)

«Яга» (Орловский театр для детей и молодежи «Свободное пространство», Орел)

При этом номинанты в категориях «Лучшая работа дирижера. Оперетта/мюзикл», «Лучшая мужская роль. Оперетта/мюзикл» и «Лучшая работа дирижера. Балет» не определены.

Премия «Золотая маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. В 2023 году СТД принял решение о создании своей премии и фестиваля «Золотая маска», выйдя из состава участников существующей организации. Президентом новой национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» стал Владимир Машков.

Напомним, 31-я церемония «Золотой маски» пройдет в Казани, в новом здании театра Камала.

В прошлом году театры Казани удостоились шести наград премии, в списке лауреатов — Камаловский, Кариевский и «Экият». Спектакли «Муть. Мухаджиры», «Приключения Рустема» и «Авиатор» в общей сложности были номинированы 18 раз.

Рената Валеева