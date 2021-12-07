В новом году в Татарстане повысят зарплату учителям и другим работникам сферы образования

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с января 2022 года повысят зарплату учителям. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин в ходе прямого эфира в Instagram.

В целом повышение заработной платы коснется различных сотрудников бюджетной сферы образования, в том числе младших воспитателей, поваров, технического персонала, руководителей и завучей школ. Оклад работников повысится от 2,5 тысячи до 5,5 тысячи рублей.

Фото: Максим Платонов

Как отметил министр, также повысятся стимулирующие и компенсационные выплаты в соответствии с процентным соотношением.

В сентябре этого сообщалось, что в Казани не хватает более 1,5 тысячи учителей и воспитателей. А в Набережных Челнах отметили нехватку 840 педагогов.

Диана Жиленкова