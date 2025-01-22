Пенсионерка из Бугульмы потеряла миллион рублей, поверив мошенникам-инвесторам

Фото: Реальное время

В Бугульме еще одна пенсионерка стала жертвой мошенников, решивших нажиться на доверчивости пожилых людей. Женщина, увидев в интернете рекламу об инвестировании, решила попробовать приумножить свои сбережения, пишет пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным полиции, с пенсионеркой связалась девушка, которая рассказала о возможностях получения высокого дохода. Мошенница дистанционно помогла женщине установить необходимые программы и в течение нескольких дней поддерживала с ней видеосвязь.

Поддавшись убеждениям злоумышленницы, пенсионерка перевела на указанный счет в общей сложности миллион рублей. Когда женщина попыталась вывести проценты, ей сообщили о необходимости оплатить страховку и комиссию за вывод в размере 300 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в мессенджерах. Пользователю предлагают принять участие в голосовании, однако при переходе по ссылке жертва лишается доступа к аккаунту.



Рената Валеева