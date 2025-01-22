Муфтий Татарстана открыл «блиндажную мечеть» для солдат в зоне СВО

Фото: Динар Фатыхов

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, его первый заместитель Ильфар хазрат Хасанов и казый Юго-восточного региона Духовного управления мусульман Татарстана Марат хазрат Марданшин совершили поездку в зону СВО, где посетили бойцов татарстанского батальона «Батыр» и раненых солдат в госпиталях Луганска.

Это уже седьмая поездка Камиля хазрата на фронт, а делегации ДУМ Татарстана с 2022 года посещали зону боевых действий 11 раз.

В рамках визита была открыта «блиндажная мечеть» — мусалля «Нургали», площадью 18 кв.м, которая будет служить местом для намазов и духовных бесед с военнослужащими. Полковой имам Мухаммад хазрат Хайруллаев при поддержке командования организовал ее строительство. Муфтий поблагодарил всех, кто участвовал в этом проекте, подчеркнув, что помощь пришла не только от мусульман, но и от представителей других религий.



Кроме того, делегация привезла подарки — намазлыки, ковролин и книги для другой мечети, строящейся неподалеку, а также передала партию помощи батальону и госпиталю в Луганске, сформированную по предварительным заявкам подразделений.

Анастасия Фартыгина