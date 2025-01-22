Игоря Краснова вновь назначили генеральным прокурором России
Президент России Владимир Путин подписал указ о переназначении Игоря Краснова на пост генерального прокурора страны. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовых актов.
- Срок полномочий генерального прокурора составляет пять лет, и одно и то же лицо может занимать эту должность многократно.
На генпрокурора не распространяются ограничения по возрасту, установленные законом для государственных служащих. Игорь Краснов впервые был назначен на этот пост в январе 2020 года.
Напомним, что Генпрокурор России издал приказ №40-к, согласно которому советник юстиции Динар Салехов назначен на должность Марийского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры.
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