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В Перми продлили арест студенту, устроившему стрельбу в местном вузе

10:37, 07.12.2021
В Перми продлили арест студенту, устроившему стрельбу в местном вузе
Фото: realnoevremya.ru

В Перми Дзержинский районный суд продлил арест студенту Пермского государственного национального исследовательского университета Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в вузе в сентябре этого года, до 20 февраля 2022 года. Об этом передает ТАСС.

Сообщается, что заседание проходило без личного участия обвиняемого. По имеющимся данным, он сейчас находится на стационарной судебной психиатрической экспертизе.

Напомним, что в сентябре 2021 года студент открыл огонь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Пострадали более 40 человек, семь из них направили на лечение в Москву. Шесть человек погибли.

Дарья Акимова
ПроисшествияОбщество

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