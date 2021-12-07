В Казани два человека отравились угарным газом

В Казани два человека погибли от отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Все произошло в квартире по улице Короленко, 93А. Тела погибших женщины и мужчины обнаружили родственники.

Причина произошедшего выясняется.

С начала года в Татарстане зарегистрирован 41 случай отравления угарным газом. Погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Пострадали 75 человек, из которых 27 — дети.

Ранее прокуратура Кировского района Казани провела проверку после отравления угарным газом 68-летнего мужчины и его престарелой матери в здании на Горьковском шоссе.





Ольга Шагиева