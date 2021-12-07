В Казани два человека отравились угарным газом
В Казани два человека погибли от отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
Все произошло в квартире по улице Короленко, 93А. Тела погибших женщины и мужчины обнаружили родственники.
Причина произошедшего выясняется.
С начала года в Татарстане зарегистрирован 41 случай отравления угарным газом. Погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Пострадали 75 человек, из которых 27 — дети.
Ранее прокуратура Кировского района Казани провела проверку после отравления угарным газом 68-летнего мужчины и его престарелой матери в здании на Горьковском шоссе.
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