Чубайс сообщил, что Россию ожидает масштабная трансформация экономики

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что экономику страны ожидает масштабная трансформация в рамках энергоперехода в ближайшие 30 лет. Об этом сообщают «РИА Новости».

Чубайс рассказал, что в эти 30 лет произойдет кардинальный пересмотр всех базовых принципов. Причем речь идет не только об электроэнергетике, но и промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, быте и всех тех сферах, где присутствует энергия. Он отметил, что Россия уязвима для этих изменений из-за особой роли энергетического сектора. Но, с другой стороны, у нее есть колоссальные возможности. По словам чиновника, он насчитал от пяти до десяти новых отраслей, которых пока в России нет.

Также Чубайс добавил, что нынешнее поколение людей стало свидетелем информационной революции, произошедшей в последние 30 лет и совсем изменившей экономику и быт.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно энергетики из Татарстана стали победителями международного конкурса научных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей.



Дарья Акимова