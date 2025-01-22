Дмитрий Патрушев: «Совершенно непонятно, на каком основании росли цены на сливочное масло»

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев пообещал дать молочной отрасли завидные субсидии, каких нет ни у кого в АПК, но взамен попросил не задирать цены

Фото: взято с сайта kremlin.ru

«Все-таки вы должны проводить социально ответственную политику в ценообразовании (продуктов первой необходимости, — прим. ред.) — не задирать цены, исходя из того, что государство оказывает поддержку», — не раз повторял свой наказ вице-премьер России Дмитрий Патрушев. Сегодня на съезде Национального союза производителей молока снова подняли вопрос о продлении льготного кредитования отрасли в 2025 году, но услышали жесткую отповедь властей. Вице-премьер посулил возобновление прошлогодней помощи в 80 млрд рублей, но потребовал держать цены. «Если будут расти, тогда принятие документа будет преждевременным», — предупредил он экспортеров. Подробнее — в материале «Реального времени».

На кону — федеральная поддержка, но получит ли отрасль снова 80 млрд рублей

Тревожная тональность чувствовалась почти во всех выступлениях спикеров, участвовавших в утренней сессии съезда Национального союза производителей молока с вице-премьером России Дмитрием Патрушевым. Главный гость приехал на встречу с производителями молока из 50 регионов страны буквально перед принятием двух правительственных решений, имеющих важное значение для развития молочной отрасли.

Прежде всего речь идет о продлении программы льготного кредитования на 2025 год. Если программу одобрят, то молочники смогут снова получать субсидированные кредиты под 8,3% годовых, как в прошлом году. На кону также пролонгация субсидирования тарифов при экспорте молочной продукции. Если ее продлят, то переработчики молока смогут получать 100%-ное возмещение транспортных расходов при перевозке продукции на экспорт. В общей сложности молочная отрасль получила в прошлом году бюджетную помощь на 80 млрд рублей и теперь ждет возобновления этих программ.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Однако нервозность ощущалась по другой причине: отголоски разбирательства по поводу внезапного роста цен на сливочное масло еще не прошли. Вице-премьер Дмитрий Патрушев с первых минут дал понять, что в этом году не допустит задирания цен.

— Наша общая задача — обеспечивать население всеми видами молочной продукции по доступным ценам. Тут важен баланс — нельзя наращивать производство одной категории молочной продукции в ущерб другой ради сиюминутной выгоды. В противном случае мы вынуждены будем вмешиваться, — предупредил он.

Позже выяснилось, что он имел в виду. Оказывается, некоторые производители наращивали выпуск мороженого на экспорт, сокращая производство сливочного масла для внутреннего рынка. «Еще раз говорю — ценовая ситуация на внутреннем рынке является для нас приоритетом. Ситуация, при которой у нас с июля росло сливочное масло в рознице, недопустима», — указал он.

Почему дорожало сливочное масло

Тут Патрушев объяснил, почему власти пошли на крайние меры в регулировании цен на сливочное масло. В ноябре прошлого года они вынуждены были разрешить его импорт из зарубежных стран, установив квоту не более 25 тыс. тонн. Импорт действует до 15 июня 2025 года.

— Контроль за обеспечением экономической доступности основных видов продовольствия продолжается. И если ситуация будет складываться не в пользу стабильности собственного рынка, рычаги влияния у нас есть. В том числе они касаются возможных экспортных ограничений, — предупредил Патрушев. — Но, согласитесь, не хочется в одночасье лишиться тех рынков, которые мы столько лет вместе завоевывали.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Действительно, география экспорта молочной продукции из России расширилась. В этом году открылся доступ еще в три страны — Бангладеш, Сирию, Кувейт. Причем темпы производства молока стабильно растут. По словам Патрушева, в прошлом году произвели 34 млн тонн, то есть с плюсом на 200 тыс. тонн.

Согласно его прогнозу, спрос в России на молочную продукцию будет ежегодно расти на 2%, поэтому инвесторам выгодна эта отрасль — к 2030 году выпуск молока должен увеличиться до 38 млн тонн. «Экспорт — это хорошо, но для государства приоритет очевиден: это полноценное обеспечение продовольствием наших граждан», — не уставал повторять вице-премьер.

Белов: есть объективные причины

Глава Национального союза производителей молока Артем Белов пытался возразить, что рост цен на молочную продукцию в конце года был неизбежным. По его словам, в нынешних экономических условиях рост себестоимости опережал рост стоимости и в этих экономических «ножницах» отрасль продолжает работать. Он заметил, что производители сдерживали цены на молочную продукцию в течение всего 2023-го и первой половины 2024 года. И спросил, есть ли механизмы, которые смогут сдержать цены в этом году.

Вице-премьер снова вернулся к теме господдержки. Он подчеркнул, что сфера обладает наиболее широкими инструментами. «В прошлом году на вашу отрасль было направлено более 80 млрд рублей. Это практически в полтора раза больше, чем годом ранее. Никакая другая отрасль таким объемом господдержки похвастаться не может», — заявил Патрушев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тут он заверил, что власти будут помогать тем регионам, кто наращивает выпуск молока. По его словам, тем, кто вкладывается в реконструкцию ферм, будет возмещаться 30% прямых затрат, а передовикам, которые стабильно наращивают выпуск молока, — до 42%.

Отвечая на волнующий всех вопрос, будет ли продлена программа льготного кредитования отрасли в 2025 году, Дмитрий Патрушев ответил утвердительно. По его словам, в настоящее время она проходит финальную доработку. «Новые кредиты можно будет получить по ставке 8,3% годовых, и на мой взгляд, это важно и будут развивать», — сообщил он.

Говоря о субсидировании экспорта, вице-премьер сообщил, что постановление правительства подготовлено. «Но возвращаюсь к ценам на внутреннем рынке. Если цены продолжат расти, тогда принятие такого документа будет преждевременным», — предупредил он.