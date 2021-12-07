За 10 месяцев 2021 года в Татарстане объем выданной ипотеки оказался больше, чем за весь прошлый год

За 10 месяцев текущего года жители Татарстана получили свыше 54,8 тысячи ипотечных кредитов, что на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

Объем выданной ипотеки за те же 10 месяцев перевалил за 137,9 млрд рублей. Это больше, чем за весь прошлый год. Прирост составил более 30%. В общей сложности портфель ипотечных жилищных кредитов на 1 ноября 2021 года приблизился к отметке в 338,2 млрд рублей. Прирост составил 24,8%.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно сообщалось, что РТ вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством выданных ипотечных кредитов. Так, в октябре в регионе выдали более 6 тысяч ипотек.

Диана Жиленкова