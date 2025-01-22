Трамп пригрозил России санкциями и пошлинами в случае продолжения СВО

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае продолжения специальной военной операции России на Украине он готов ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Соединенные Штаты.

Трамп отметил, что конфликт на Украине может быть завершен «простым или сложным путем» и он предпочитает первый вариант. Он также подчеркнул, что если конфликт не завершится немедленно, то «будет только хуже».

Вместе с тем Трамп заявил, что не намерен навредить России и «любит русский народ».

Ранее Путин в ходе беседы с лидером КНР Си Цзиньпином заявил о готовности Москвы к переговорам с Вашингтоном по украинскому конфликту.

Рената Валеева