В Марий-Эл подан иск против главы региона из-за коронавирусных ограничений

Фото: Максим Платонов (архив)

В Верховном суде Марий-Эл был зарегистрирован иск против главы республики Александра Евстифеева из-за действующих в регионе антиковидных ограничений. Сообщает об этом «Коммерсантъ».

С 22 октября 2021 года без сертификата о прививке или перенесенном COVID-19 в Марий Эл практически никуда нельзя пойти: QR-коды нужны для того, чтобы посетить заведения общепита, фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, театры. С 23 ноября без сертификата нельзя посетить любые непродовольственные магазины, заселяться в отели и санатории, пользоваться общественными банями и саунами.

Исковое заявление в суд подал глава местного отделения партии «Родина» Андрей Смышляев. Он считает, что введенные ограничения противоречат Конституции России и федеральным законам. Также он указал на нарушения Гражданского кодекса РФ, регулирующего право жителей страны приобретать товары в объектах торговли.

Суд: realnoevremya.ru

Тем временем житель Казани, в первый день действия системы QR-кодов в Татарстане брызнувший в лицо кондуктору автобуса перцовым баллончиком, подал иск в суд. Он обвинил кондуктора в избиении, потребовал 10 млн рублей с ПАТП-2 и считает себя пострадавшим.



Дарья Акимова