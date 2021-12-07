Гендиректором Казанского вертолетного завода назначен Владимир Гинсбург

Фото: Максим Платонов (архив)

Новым гендиректором Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» назначен Владимир Гинсбург. С 2003 по 2021 год он возглавлял «Казанский электротехнический завод».

На посту гендиректора КВЗ он сменил Алексея Белых. Он руководил Казанским вертолетным заводом с декабря 2020 года.

Фото: предоставлено КВЗ

— Перед новым руководством завода стоят амбициозные задачи — в 2022 году мы планируем произвести около 100 вертолетов и повысить прибыльность Казанского вертолетного завода до 3,5 млрд рублей, — отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Гинсбург имеет звание «Заслуженный машиностроитель РФ», отмечен государственными и ведомственными наградами, в том числе медалями «В память 1000-летия города Казани» и «За доблестный труд», сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».