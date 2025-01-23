Диспансеризация, демография и диджитализация: 3D татарстанской медицины

Марсель Миннуллин отчитался об успехах и анонсировал массовые робо-операции, а Рустам Минниханов тревожился из-за низкой рождаемости и... пьянства населения

Фото: Динар Фатыхов

Операции в Татарстане будет делать робот, а снимки и КТ проанализирует искусственный интеллект. В республике продолжат строить ФАПы и оснащать больницы. Будет развиваться трансплантология. Планируют уменьшить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и продолжат две титанических битвы — за диспансеризацию и за рождаемость. Ведь проблем, несмотря на массу положительных моментов, еще хватает. В республике выросла смертность, по сравнению с прошлым годом. А вот рождаемость расти почему-то не хочет — и раис Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать специальную программу, чтобы это исправить. Похоже, пора «придумать что-нибудь еще», помимо материнского капитала. Подробнее о том, как прошла отчетная коллегия Министерства здравоохранения РТ — в обзоре «Реального времени»

Нулевая материнская смертность и исторический минимум по младенческой

На отчетной коллегии Министерства здравоохранения Республики Татарстан было, как всегда, многолюдно. Сначала Марсель Миннуллин отчитывался о том, как прошел год в подведомственной ему сфере. Министру было чем похвастаться: так, в 2024 году Татарстан достиг исторического минимума по показателю младенческой смертности, и впервые в истории республики не зарегистрировано ни одной гибели матери при родах. Приведем другие цифры из доклада министра, характеризующие 2024 год в здравоохранении республики:

Показатель смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет снизился на 40% за последние 5 лет: в 2019-м — 43 случая на 100 тысяч детей, в 2024-м — 25,5 на 100 тысяч.



За 2024 год построено 54 новых ФАПа, 1 врачебная амбулатория, 2 поликлиники.



2,5 тысячи медработников привлечены к работе на международных мероприятиях, включая саммит БРИКС. За медпомощью обратились 2 406 гостей.



136 миллиардов рублей потратила республика на здравоохранение в 2024 году.



К армии медиков Татарстана прибавились еще 320 врачей и 500 фельдшеров и медсестер.



Татарстанцы 21,5 млн раз обратились в поликлиники, амбулатории и ФАПы, 950 тысяч раз вызвали скорую.



Закуплено 9 270 единиц медицинской техники.



Татарстанцы 21,5 млн раз обратились в учреждения первичного звена. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Каждый девятый татарстанец погибает не своей смертью

Ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане за первые 11 месяцев 2024-го составила 74,59 года. Это 15-е место в России и первое место в ПФО. И это худший показатель за последние три года: в 2023-м показатель составлял 75,3 года, в 2022-м — 74,8 года.

Общая смертность тоже подросла, по сравнению с 2023-м годом: 11,3 случая на тысячу человек против 10,8. Несмотря на то, что это самый низкий показатель в ПФО, его рост вызывает беспокойство. И хотя министр в докладе попытался сместить акцент на то, что Татарстану все-таки удалось сохранить 22-е место среди субъектов РФ и не скатиться на более низкие места — происходящее заставляет задуматься.

Среди причин смертности лидируют, как и всегда, болезни системы кровообращения. Однако смертность от них с 2019 года изрядно снизилась — с 48,7 до 39,8%. Снижается и смертность от рака (но она остается на втором месте): была 17,1%, стала 15,9%.

Среди причин смертности лидируют, как и всегда, болезни системы кровообращения. Однако смертность от них с 2019 года изрядно снизилась: с 48,7 до 39,8%. Салават Камалетдинов

На третьем месте — смертность от внешних причин (ДТП, травмы и т. д.). Она за пять лет выросла чуть ли не вдвое: если в 2019-м вносила 6,7%-ный вклад в общую смертность, то теперь — 11,6%. То есть примерно каждый девятый татарстанец погибает не своей смертью.

— Основной вклад в смертность от внешних причин вносят ДТП, — объяснил Марсель Миннуллин. — Отмечается рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 11,4%. Отравление и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями — рост на 24%. Прочие внешние причины — рост на 69,1%.

Министр серьезно рассмотрел проблему смертности, особенно на фоне того, что в начале 2024 года наблюдался ее рост. Он рассмотрел с разных сторон показатели смерти после вызова скорой помощи, смертность на дому (которая выше на селе, чем в городе), рассказывал о мерах, которые принимаются в республике, чтобы снизить показатель.

А позже, изрядно расхвалив Татарстан за передовые показатели, директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения федерального Минздрава Иван Деев предложил рассматривать смертность от внешних причин в межведомственном ключе. И действительно, один в поле не воин. К примеру, при высокой смертности в ДТП один региональный Минздрав мало чем может помочь, кроме как понаставить дополнительных станций скорой помощи на федеральных трассах — чем, кстати, и займется в числе прочего в 2025 году. Или смерть в результате утоплений — она явно должна профилактироваться не только медиками, но и сотрудниками иных ведомств.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А вот детская смертность снижается: 25,5 случая на 100 тысяч детей — самый низкий показатель с 2019 года. В республике за 2024-й не стало 217 детей в возрасте до 17 лет. 28% из них (60 случаев) — смертность от внешних причин. ДТП, отравления, утопления, падения, суицид, пожар — все это убивало маленьких граждан республики.

Как сделать, чтобы в семьях рождались дети

Более приятная сторона демографического вопроса — рождаемость. Медицина республики в этом смысле старается как может. Ввела второй перинатальный центр третьего уровня — в казанской «семерке». Вводит программы заботы о репродуктивном здоровье населения: пилотировал проект репродуктивной диспансеризации, в 2025-м его тиражируют на всю республику. Проводит ЭКО в рамках ОМС (2 170 циклов за прошлый год). Уговаривает беременных женщин не делать аборт (57,2% женщин за первые 11 месяцев 2024 года отказались от аборта, сохранено 1 656 беременностей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вот только граждане почему-то не очень хотят заводить детей с той интенсивностью, которая нужна для нормального воспроизводства населения. В поисках причин Минздрав дошел даже до бабушек: как рассказала в своем докладе начальник отдела организации медпомощи детям и службы родовспоможения Елена Игнашина, рекомендовано обращать внимание на здоровье потенциальных бабушек и дедушек, ведь молодые родители желали бы, чтобы им помогли с малышом. Выходит, что граждане в возрасте примерно 50—60 лет должны быть здоровыми в первую очередь, чтобы сидеть с внуками.

В своем подытоживающем выступлении раис Татарстана Рустам Минниханов тоже беспокоился о рождаемости. Особенно тревожит раиса тот факт, что сильно снижается рождение даже первых детей.

— Если тренд сохранится, то ситуация будет очень непростой, — предупредил Рустам Минниханов. — Учитывая вышеизложенное, надо провести детальный анализ. Мы все время про демографию говорим, но серьезных каких-то решений не принимаем. Материнский капитал и все остальное, что есть, мы уже получаем. Но нужны какие-то другие решения, которые могли бы серьезно изменить ситуацию. В этом направлении в этом году нам обязательно надо подготовить программу.

В своем подытоживающем выступлении раис Татарстана Рустам Минниханов тоже беспокоился о рождаемости. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Диспансеризация — кандидат в слово года

В минувшем году Минздрав бросил огромные усилия на проведение диспансеризации. Здесь и промышленная диспансеризация, и усиленная работа первичного звена, и даже выездная диспансеризация — если лень человеку в поликлинику идти, так пусть хоть бы в свой двор спустится, а ему туда мобильную поликлинику подвезут! Ситуация улучшается: профилактическими мероприятиями за год, по отчетам, удалось охватить 3 009 882 человека — три четверти населения республики.

И не зря: впервые выявленных при диспансеризации заболеваний у татарстанцев за год насчитали 163 тысячи. Мрачная шутка о том, что здоровых нет, а есть недообследованные, понемногу перестает быть шуткой. 44,9 тысячи из этого числа — сердечно-сосудистые недуги, 2 610 — онкологические заболевания.

Однако в этой бочке меда есть целых две ложки дегтя. Во-первых, 75% населения Татарстана — это еще не 100%. В «серой зоне» множество людей, причем, как сетовал министр, это по большей части трудоспособное население, которое почему-то наотрез отказывается ходить по поликлиникам.

Во-вторых, приписки. В республике нашлись медицинские учреждения, которые решили добрать недостающей статистики по старинке — отчитавшись о вымышленных диспансеризациях.

Профилактическими мероприятиями за год, по отчетам, удалось охватить 3 009 882 человека — три четверти населения республики. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Трансплантология — на коне, роботы — в операционной

В Татарстане продолжает развиваться трансплантология — правда, по сравнению с рекордным 2023-м, цифры слегка снизились. Однако все равно остаются внушительными — в 2024-м медики республики 56 раз пересадили печень, 100 раз — почки, 22 раза — сердце. В Татарстане пока работают четыре центра трансплантологии (РКБ, ДРКБ, МКДЦ и челнинская БСМП), в 2025-м к ним присоединится ГКБ №7 им. Садыкова.

Среди новаций — роботические технологии в татарстанских операционных. Новостью-сенсацией под конец года стала первая операция в республике, проведенная с использованием медицинского робота последнего поколения. Выглядит как сцена из научно-фантастического фильма: пациент — на столе, рядом с ним — ассистирующий доктор, а все манипуляции делает… многорукая роботизированная установка. Ею дистанционно управляет хирург (а значит, такую операцию может сделать, к примеру, доктор во Владивостоке пациенту в Калининграде).

Первой такой операцией в Татарстане стала простатэктомия при раке предстательной железы в РКОД. В 2025-м планируется провести еще не менее сотни таких вмешательств.

А чтобы окончательно закрепить эффект от сказанного, прямо во время коллегии собравшиеся подключились по ВКС к операционной РКОД — где как раз в это время, буквально в прямом эфире, делали вторую подобную операцию.

Прямо во время коллегии собравшиеся подключились по ВКС к операционной РКОД — где как раз в это время, буквально в прямом эфире, делали вторую подобную операцию. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И еще из инноваций — татарстанские врачи осваивают искусственный интеллект, который научили проводить аналитику снимков. Благодаря мощно обученной медицинской нейросети, теперь к глазу и опыту специалиста по функциональной диагностике добавляется подмога в виде ИИ, который ищет корреляции и способен к предиктивному анализу. Радиологический дата-центр республики в 2024 году нарастил штат с 2 до 16 врачей, за год здесь обработали 104 829 исследований, из них ИИ обработал 77 816 снимков!

Участникам СВО нужны психологи

Вызовом для медицины республики и всей страны становится необходимость помогать участникам СВО и членам их семей. В силу социально-психологической и медицинской специфики такой работы на это необходимо выделить большой ресурс.

В стационарных учреждениях республики оказана медпомощь 4 519 пациентам (здесь и хирургия, и реабилитация, и травматология). В амбулаторных и стационарных условиях оказана помощь 17 495 пациентам. Проектируется организация реабилитационного центра на 100 коек с современной лабораторией для протезирования конечностей.

Насущная проблема — психологическая реабилитация участников СВО. Как рассказал в своем докладе главный врач ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Ильдар Фахрутдинов, в республике открыто 70 кабинетов медико-психологического консультирования, работают 19 психотерапевтических кабинетов. Психологическая помощь вернувшимся участникам боевых действий, членам их семей и семьям погибших — актуальная тема настоящего времени. Задача специалистов — помочь справиться с проблемой перенесенного стресса.

Как рассказал в своем докладе главный врач ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Ильдар Фахрутдинов, в республике открыто 70 кабинетов медико-психологического консультирования, работают 19 психотерапевтических кабинетов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Медицинские психологи совместно с социальными координаторами в 2024 году проконсультировали более 1 400 человек. Психологическая помощь оказана более 2 000 членов семей и около 900 участникам СВО. И это только начало. Фахрутдинов рассказал:

— С учетом специфики получаемых ранений и увечий в ближайшие два года прогнозируется потребность в увеличении коечного фонда реабилитационных отделений. В структуре пациентов ожидается прирост количества пациентов с ампутированными конечностями, что приведет к росту потребностей в комплексной психологической, социальной и профессиональной реабилитации и психолого-психиатрической помощи. Поэтому одним из вызовов на сегодня является подготовка клинических психологов. Кабинеты психолого-психиатрической помощи на селе остаются неукомплектованными!

«Совместная работа идет насмарку, благодаря тому, что система записи не работает»

Среди реальных проблем здравоохранения в республике, упомянутых министром здравоохранения Марселем Миннуллиным, — долгие сроки ожидания помощи в отдельных областях медицины. Очередь на замену коленного сустава, например, никак не кончится, средний срок ожидания в Татарстане длится более двух лет. Долго приходится ждать и офтальмологической помощи.

— Для осуществления контроля за сроками в Единую информационную медицинскую систему внедрены электронные листы ожидания. В них состоят 6 300 человек, — рассказал министр. И поручил главным внештатным специалистам Минздрава — травматологу Владимиру Белякову и офтальмологу Эльмире Назмутдиновой — сократить сроки ожидания операций и обеспечить порядок в ведении листа ожидания.



Среди реальных проблем здравоохранения в республике, упомянутых министром здравоохранения Марселем Миннуллиным, — долгие сроки ожидания помощи в отдельных областях медицины. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А вот у раиса возникли вопросы к организационным вопросам здравоохранения. Он напомнил с трибуны, что за минувший год в «Народный контроль» и в системы инцидент-менеджмента поступило более 57 000 сообщений по теме здравоохранения. Почти половина из них — 46% — это жалобы на недоступность записи на прием. 42% вопросов от населения посвящены работе сервиса получения электронных медицинских данных. Рустам Минниханов удивлялся: неужели нельзя решить этот вопрос и упорядочить прием?

— Ведь есть все информационные электронные системы. Оба этих вопроса чисто организационные, они ведь даже не по качеству медицинских услуг! Люди мучаются просто из-за того, что у нас эта работа не организована. По качеству медицинских услуг — только три процента жалоб зафиксировано. Вот на что надо обратить внимание!

Далее раис Татарстана «проехался» по районам, где зафиксировано больше всего жалоб и обращений по поводу здравоохранения от граждан: Бавлинский, Зеленодольский, Нижнекамский, Альметьевский и город Набережные Челны.

— Дорогие друзья, посмотрите. Вся ваша, наша совместная работа идет насмарку, благодаря тому, что вот эта система записи не работает! — упрекал Рустам Минниханов.

Раис дал понять, что тщательно следит за работой медицинской системы республики и нарушения замечает. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Упоминал раис и лекарственное обеспечение, и перебои с поставками необходимых препаратов — эти вопросы поручил держать в приоритете. Говорил о злоупотреблениях на местах, открытым текстом указал на недопустимость приписок в вопросах диспансеризации. Словом, дал понять, что тщательно следит за работой медицинской системы республики и нарушения замечает.



Развитие нацпроектов, забота о ветеранах и… борьба с алкоголизмом

В дополнение к новым нацпроектам, которые вводятся в действие в 2025-м, Татарстан сформировал и свои собственные трехлетние программы: например, на модернизацию оборудования в клиниках будет потрачено 6,5 млрд рублей — из них 2 миллиарда уже выделены в 2025-м.

В поддержание нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» обсуждается создание в республике межведомственного медицинского клинического центра, в котором сосредоточатся научные исследования по различным технологиям в области здравоохранения. Как сказал раис, роль координатора этого проекта должен будет взять на себя Минздрав.

Наступающий год — год 80-летия Великой Победы. Рустам Минниханов дал поручение выделить каждому ветерану Великой Отечественной войны персонального куратора, который незамедлительно реагировал бы на возникающие проблемы и обеспечивал оказание своевременной и квалифицированной медицинской и социальной помощи.

Отдельное внимание глава республики неожиданно уделил тематике алкоголизма.

— Каждое утро начинается с доклада министра МВД. И каждый день какое-то происшествие, связанное с состоянием алкогольного опьянение. Близкие люди друг друга там убивают! Это же ненормально, — возмущался раис. — Мы вообще должны к алкоголю [строго] относиться. Даже наша религия этого не поддерживает. И думаю, и в православии, и в других религиях эта тема важна. Так что думаю, эту тему наряду с демографией мы тоже должны взять.



Зеленый змий создает массу проблем жителям республики (и по части здоровья, и в плане правонарушений), а потому, как сообщил Рустам Минниханов, программа по борьбе с ним должна быть более эффективной.

В Татарстане усиливается работа с зависимыми — к примеру, с недавних пор в республике составляется наркологический паспорт района. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кстати, министр в докладе рассказывал о том, что в Татарстане усиливается работа с зависимыми — к примеру, с недавних пор в республике составляется наркологический паспорт района (в такие паспорта внесены уже 13,5 тысячи татарстанцев). 978 человек прошли психотерапевтическое лечение (попросту, «закодировались») по линии наркодиспансера. Подробнее об этом нашему изданию рассказывал основатель всей системы наркологической реабилитации в республике Ильдар Тазетдинов.

А под занавес заседания коллегии раис Татарстана, по своему обыкновению, тепло и душевно поблагодарил медиков за их труд.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Конечно, бывает [разное]. И коррупция, и другое. Но случись что с нами — куда мы идем? К вам идем! — говорил Рустам Минниханов, перейдя на татарский язык. — Вы с такими болезнями работаете. Нам даже на фотографии смотреть страшно, а вы работаете с этим. Поэтому вы не только нас берегите — себя самих тоже берегите! Вы нам нужны работоспособные, веселые и энергичные. Спасибо!

