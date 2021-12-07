В Казани возбудили уголовное дело против матери, издевавшейся над дочерью

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту истязаний маленькой девочки, которую на видео избивала родная мать. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Татарстану.

Установлено, что события на видео произошли 1 декабря в квартире дома по проспекту Победы в Казани. Женщина в пьяном состоянии жестоко избила двухлетнюю дочь, снимая происходящее на камеру. Сейчас ребенок изъят из семьи и находится под присмотром медиков.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: следком РФ

Также прокуратура инициировала передать в производство СК из МВД по РТ ранее возбужденное в отношении матери ребенка уголовного дела по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Прокуратура Татарстана проводит проверку по данному факту, ситуация находится на контроле надзорного ведомства.



Ольга Шагиева