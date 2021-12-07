В Москве неизвестный открыл стрельбу в МФЦ — есть погибшие и пострадавшие
СМИ сообщили, что в Москве неизвестный открыл стрельбу в МФЦ — информацию подтвердил мэр города Сергей Собянин. Есть пострадавшие. Два человека погибли.
Стрелка уже задержали. По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу после конфликта из-за маски.
Происшествие случилось на юго-востоке столицы в МФЦ «Рязянский», пишет RT. Официальной информации пока нет.
По данным «Интерфакса», стрельба велась из пистолета. Сообщается, что среди пострадавших есть ребенок.
Сегодня в Москве полицейские рядом с одной из школ задержали вооруженного юношу 18 лет. По имеющейся информации, молодой человек писал в социальной сети «ВКонтакте», что собирается устроить теракт в школе.
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