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В Москве неизвестный открыл стрельбу в МФЦ — есть погибшие и пострадавшие

15:44, 07.12.2021
В Москве неизвестный открыл стрельбу в МФЦ — есть погибшие и пострадавшие
Фото: Максим Платонов (архив)

СМИ сообщили, что в Москве неизвестный открыл стрельбу в МФЦ — информацию подтвердил мэр города Сергей Собянин. Есть пострадавшие. Два человека погибли.

Стрелка уже задержали. По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу после конфликта из-за маски.

Происшествие случилось на юго-востоке столицы в МФЦ «Рязянский», пишет RT. Официальной информации пока нет.

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По данным «Интерфакса», стрельба велась из пистолета. Сообщается, что среди пострадавших есть ребенок.

Сегодня в Москве полицейские рядом с одной из школ задержали вооруженного юношу 18 лет. По имеющейся информации, молодой человек писал в социальной сети «ВКонтакте», что собирается устроить теракт в школе.

Татьяна Демина
Происшествия

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