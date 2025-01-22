В Казани на месяц перекроют улицу Ново-Песочную для фасадных работ
В Казани с 1 по 28 февраля ограничат движение транспорта на улице Ново-Песочной. Полное перекрытие проезжей части будет осуществлено на участке от дома №116 до здания №114 по улице Островского. Об этом сообщили в пресс-службе комитета внешнего благоустройства города.
- Причиной ограничений является установка крана для выполнения фасадных работ.
В комитете сообщили, что водителям рекомендуется использовать объездные пути в период проведения работ. Ограничения введены для обеспечения безопасности и удобства проведения строительных мероприятий.
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