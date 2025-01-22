В Казани на месяц перекроют улицу Ново-Песочную для фасадных работ

Фото: Динар Фатыхов

В Казани с 1 по 28 февраля ограничат движение транспорта на улице Ново-Песочной. Полное перекрытие проезжей части будет осуществлено на участке от дома №116 до здания №114 по улице Островского. Об этом сообщили в пресс-службе комитета внешнего благоустройства города.

Причиной ограничений является установка крана для выполнения фасадных работ.

В комитете сообщили, что водителям рекомендуется использовать объездные пути в период проведения работ. Ограничения введены для обеспечения безопасности и удобства проведения строительных мероприятий.

Анастасия Фартыгина