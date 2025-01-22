Новости общества

13:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани на месяц перекроют улицу Ново-Песочную для фасадных работ

12:15, 22.01.2025
В Казани на месяц перекроют улицу Ново-Песочную для фасадных работ
Фото: Динар Фатыхов

В Казани с 1 по 28 февраля ограничат движение транспорта на улице Ново-Песочной. Полное перекрытие проезжей части будет осуществлено на участке от дома №116 до здания №114 по улице Островского. Об этом сообщили в пресс-службе комитета внешнего благоустройства города.

  • Причиной ограничений является установка крана для выполнения фасадных работ.

В комитете сообщили, что водителям рекомендуется использовать объездные пути в период проведения работ. Ограничения введены для обеспечения безопасности и удобства проведения строительных мероприятий.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также