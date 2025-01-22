Из-за морозов в Татарстане выросло число обращений в приюты, таксисты не вышли на линию

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане ударили первые морозы этой зимы, в столице республики температура опустилась до минус 20 градусов. В связи с резким похолоданием увеличилось число обращений в приюты для бездомных, возросло количество пожаров, а таксисты столкнулись с проблемами из-за неисправностей автомобилей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В одном из приютов на улице Бурхана Шахиди в Казани с утра наблюдается большое скопление людей, нуждающихся в горячей воде и чае. По словам сотрудников приюта, в холодное время года количество посетителей увеличивается. Растут и заявки в социальный патруль, который ежедневно выезжает на помощь нуждающимся.

В МЧС по Татарстану отмечают, что с наступлением холодов возрастает риск возникновения пожаров. Жители, пытаясь согреться, начинают активно пользоваться электрообогревателями, не всегда соблюдая правила эксплуатации. Только за сегодняшний день зафиксированы возгорания в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности при использовании печного отопления: топить печь 2—3 раза в день по полтора часа, не хранить рядом с печью дрова и домашние вещи, использовать только исправные печи, не закрывать заслонку, пока печь полностью не прогреется, устанавливать обогреватели вдали от легковоспламеняющихся предметов и не включать в одну розетку несколько приборов одновременно.

Первые морозы застали врасплох и многих автомобилистов. В Казани таксисты не смогли выйти на линию из-за проблем с запуском двигателей. Пешеходам пришлось утепляться в пуховики и шубы, которые впервые достали в этом сезоне.



Рената Валеева