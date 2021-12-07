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Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 до 48 часов

17:35, 07.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 до 48 часов
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ.

Срок действия теста сокращается с 72 часов до 48 часов.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о сокращении срока действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов. Причиной стали особенности нового омикрон-штамма COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Вирусолог Георгий Викулов объяснял, что такое решение может быть принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки во всем мире. По его словам, средний инкубационный период новой коронавирусной инфекции сейчас длится два-три дня. По истечении этого срока болезнь может проявиться в скрытой форме и ПЦР-тест из отрицательного станет положительным.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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