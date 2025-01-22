В Альметьевске провели учения по эвакуации в случае воздушной тревоги в детских садах и школах

В Альметьевске в целях повышения безопасности детей проводятся учебные тренировки на случай воздушной тревоги в детских садах и школах. Воспитатели и учителя обучают детей правильным действиям при сигнале тревоги и рассказывают о порядке эвакуации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Каждой группе и классу заранее разработаны маршруты и инструкции по безопасному поведению. Регулярные тренировки помогают школьникам и воспитанникам освоить необходимые навыки. В ходе учений дети направляются в специально оборудованные укрытия, которые обеспечивают комфортные условия: чистота, тепло, вентиляция, а также наличие скамеек, запасов воды, посуды и предметов личной гигиены.

Для создания дружелюбной атмосферы воспитатели организуют тренировки в игровой форме, дополняя их запасом игрушек для детей. Учебные мероприятия охватят все образовательные учреждения района, что позволит обеспечить безопасность детей в экстренных ситуациях.

Анастасия Фартыгина