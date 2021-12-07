Стрельба в московском МФЦ — главное

Фото: Максим Платонов (архив)

Устроившим стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы оказался бывший военный. Жертвами 45-летнего мужчины стали два человека: сотрудница многофункционального центра и посетитель. Позже заммэра города Анастасия Ракова уточнила, что погибли администратор и охранник.

По данным мэра столицы Сергея Собянина, пострадали три человека. Среди них ребенок — 10-летняя девочка. Telegram-каналы распространили информацию о ее смерти после госпитализации, однако сообщение опровергли в Следкоме. Позднее сообщили, что число пострадавших достигло четырех.

Стрелявшего мужчину удалось задержать сотруднику подразделения по вопросам миграции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По некоторым данным, он находится в неадекватном состоянии, пишет ТАСС.

По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу после конфликта из-за маски — он отказался ее надеть. Подробностей пока нет.

Следком уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». По данным СМИ, мужчина стрелял из пистолета. Саперы не обнаружили в сумке задержанного взрывных устройств.

В результате ЧП в МФЦ Москвы две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка 10 лет в детскую Морозовскую больницу, сообщила Ракова.

Татьяна Демина