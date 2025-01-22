Росрыболовство: черноморская рыба безопасна для здоровья после ЧП с танкерами

Фото: Динар Фатыхов

Росрыболовство подтвердило, что черноморская рыба не загрязнена и безопасна для потребления после инцидента с разливом мазута в Черном море. Пресс-служба ведомства сообщила, что исследования, проведенные ГНЦ РФ «ВНИРО», показали отсутствие опасных уровней загрязняющих веществ в рыбе.

В ходе первого этапа исследований ученые обследовали уловы в Керченском проливе и прибрежной акватории Черного моря на наличие тяжелых металлов и нефтепродуктов. Используя люминесцентный аналитический метод, специалисты установили, что концентрация нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыб не превышает допустимых норм.

Научные данные, полученные в результате этих исследований, подтверждают, что черноморская рыба не подверглась загрязнению и не представляет угрозы для здоровья человека.

Ранее «Реальное время» опросило очевидцев и волонтеров, которые участвуют в ликвидации катастрофы, и узнало у токсиколога, какие последствия ждут местных жителей.



Анастасия Фартыгина