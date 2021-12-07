В Казани восстановили подачу тепла в три дома, оставшиеся без него из-за повреждения теплотрассы

В Казани восстановили подачу тепла в дома №10, 14 и 18 по ул. Отрадной, сообщили в мэрии города. Сегодня утром они остались без него из-за повреждения теплотрассы.

До этого временно насосами узла погодного регулирования обеспечивали циркуляцию теплоносителя внутри дома для поддержания температуры в доме и сохранения работоспособности системы.



Специалисты проводили ремонт теплотрассы.