В Казани восстановили подачу тепла в три дома, оставшиеся без него из-за повреждения теплотрассы
В Казани восстановили подачу тепла в дома №10, 14 и 18 по ул. Отрадной, сообщили в мэрии города. Сегодня утром они остались без него из-за повреждения теплотрассы.
До этого временно насосами узла погодного регулирования обеспечивали циркуляцию теплоносителя внутри дома для поддержания температуры в доме и сохранения работоспособности системы.
Специалисты проводили ремонт теплотрассы.Происшествия Татарстан
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