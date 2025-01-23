Зимние Игры стран БРИКС помогут спортсменам Татарстана обновить базу?

Любишь кататься — люби и лыжи на себе носить . Фото: Михаил Захаров

К Играм стран БРИКС в прошлом году в Казани обновили и построили несколько объектов для летних видов спорта. Теперь дело за зимними, поскольку в Татарстане планируют организовать и эти старты в рамках турнира БРИКС. Как заявил ранее министр спора РТ Владимир Леонов, республика обладает развитой спортивной инфраструктурой, включая ледовые дворцы, лыжный и горнолыжный комплексы, что позволяет «упаковать» и провести соревнования по 10 зимним видам спорта. Подробнее о том, как может измениться спортивная Казань, — в материале «Реального времени».

Везение и труд все перетрут

Главной темой выступления министра спорта Татарстана Владимира Леонова на торжественной церемонии «Спортсмен года» и итоговой коллегии была тема материально-технического обеспечения спортсменов. Капитальное строительство спортивных объектов в столице и районах республики продолжается, иными словами для массовых занятий спортом созданы условия. В то же время профессионалов все больше волнуют вопросы обеспечения спортивным инвентарем.

— У нас финансовая поддержка в регионы если и оказывалась, то в косвенном виде, например в передаче какого-либо оборудования, которого у нас немного, собственно, самое используемое — это доски для отталкивания на трамплинах и станины. Все это американского производства, сертифицированное, другое оборудование применять нельзя, собственно, как и в плавании система хронометража. В этом случае можно говорить о монопольном праве, — пояснял ранее президент Федерации по прыжкам в воду Ефим Климов.

Эти факторы международной сертификации зачастую выходят на первый план, когда поступает предложение заменить тот или иной импортный инвентарь на отечественный. Зачастую это можно сделать только в отношении любительского спорта. Президент федерации спортивной гимнастики Татарстана Марат Бариев вспоминал, что перед чемпионатом страны 2022 года в Казани повезло провести соревнования на новом спортинвентаре, закупленном в Германии на сумму порядка 20 млн рублей. Уникальность этого события сразу в трех моментах. Во-первых, закупиться успели по старым ценам, а снаряды идентичны тем, на которых соревнуются на Олимпиадах, чемпионатах мира. Подобное оборудование приобретали порядка десяти лет назад к стартам Универсиады, и оно до сих пор верой и правдой служит Центру гимнастики. Во-вторых, когда уже оборудование везли в Россию, на страну накладывали санкции, делая невозможным подобные приобретения в будущем.

Доски для трамплина — самый расходный инвентарь в прыжках в воду. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подготовка к проведению чемпионата страны, некий взгляд вперед позволили затем не волноваться насчет укомплектованности того же Центра гимнастики перед Играми стран БРИКС. Таким образом, гимнастике Татарстана существенно повезло в том, что руководство ее федерации успело подготовиться к домашнему чемпионату страны, в это было вложено много труда.

Трамплинов почти нет, но чемпион имеется

Между тем есть виды спорта, где дела обстоят не столь радужно. Например, прыжки с трамплина, когда из необходимого для проведения стартов (трамплин, лыжи, комбинезоны, шлемы) отечественным можно назвать только снег, куда прыгуны приземляются. Все остальное производится в странах, крайне недружественных к России. В какой-то степени Татарстан выручает тот факт, что центры для подготовки в этом виде спорта расположены в других республиках.

Например, вице-чемпион Пекина Данил Садреев в начале зимнего сезона одержал сразу две победы в соревнованиях по прыжкам с трамплина на снарядах высотой 95 и 120 метров (вторая дисциплина неолимпийская и носит собственное название — «Полеты на лыжах»). Плюс спортсмен стал вторым в прыжках с 120-метрового трамплина, а сами соревнования проходили в Чайковском, Пермской области, одном из центров развития прыжков с трамплина. В Татарстане подобной инфраструктуры нет, за исключением горнолыжного комплекса «Трамплин» в казанских Дербышках и Центра развития этого вида спорта в Лениногорске, благодаря которым были подготовлены два олимпийца — Николай Петрушин (Нагано-1998) и, собственно, Данил Садреев.

Не исключено, что именно желанием обновить материально-техническую базу для спортсменов РТ вызвано предложение Владимира Леонова провести в Казани зимние Игры стран БРИКС. С точки зрения конкурентности соревнований вопрос даже не стоит. Наиболее ближайший конкурент россиян в зимних дисциплинах из стран БРИКС — это Китай, с которым наша страна и так соревнуется. Достаточно вспомнить о завершившихся в Южно-Сахалинске 14 января Российско-китайских зимних молодежных играх.

Китай, казалось бы, занял третье общекомандное место на домашней Олимпиаде в Пекине, но это был момент из разряда «дома и стены помогают», когда в сборную Поднебесной впервые в истории развития спорта были привлечены иностранные спортсмены, а экс-американка Гуо Эйлин завоевала две золотые медали. В остальном же один Китай не способен был бы создать конкурентный уровень на зимних Играх стран БРИКС, а вот существенно обновить «ландшафт» Татарстана в зимних дисциплинах — это задача вполне выполнимая.

Объектов для летних дисциплин хватает. Теперь дело за зимними. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В биатлоне и стрельбе главные трудности

Биатлонисты сборной России подняли еще одну насущную проблему с расходным материалом — это патроны. Об этой проблеме было известно и раньше. Один из специалистов в стрельбе не под запись рассказывал, что ведется работа по укомплектованию инвентаря, который сейчас очень сложно найти, в частности речь идет о патронах. «Мы рыскаем, смотрим, связываемся с партнерами, которые ссылаются на то, что сейчас нехватка пороха. Даже при наличии в Казани порохового завода. При этом резко подскочила стоимость патрона, который совсем недавно стоил 18 рублей. Сейчас мы не можем купить их даже по 43. А верхняя планка стоимости — 48 рублей».

При этом в спорте есть «федеральный стандарт», когда Министерство спорта РФ на каждую отдельную дисциплину выделяет свое финансирование. Годовой объем потребления патронов республиканской школой предусмотрен в объеме 4—4,5 млн патронов. Это в идеале, стрелки готовы согласиться даже на порядок цифр в 3 млн. Но даже в годы максимального успеха учеников спортшколы имеющихся ресурсов хватало на приобретение порядка 1,1 млн патронов. И это неплохо, поскольку в этом году цифра еще уменьшилась, что означает выполнение тренировочного процесса в объеме 20—30% от своих мощностей. При этом в других регионах России цифры еще меньше, за исключением Липецкой области, откуда родом президент стрелкового союза России Владимир Лисин, — здесь есть еще внебюджетное финансирование.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Благодаря АО «ТАИФ», приобрели новые, английские коляски для баскетболистов»

Впрочем, воспоминания о том, что мы пережили гораздо худшие времена, к примеру в 1990-е годы, помогают не впасть в отчаяние. Есть понимание, что все ресурсы должны идти на выполнение главной цели.

На коллегии Министерства спорта Татарстана темы спорта и СВО неоднократно пересекались: и в итоговой речи первого вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой и в выступлении человека «с земли», руководителя АНО «Центр развития адаптивного спорта РТ» Тимура Садриева. Он рассказал, что при центре организации адаптивного спорта было создано 13 команд по различным видам адаптивного хоккея. В этих командах выступает десять человек, прошедших специальную военную операцию.

С 27 января по 4 февраля в Казани будет проходить первенство России по слэдж-хоккею, на матчи которого пригласил Садриев. В соревнованиях примут участие 7 команд: сборные Москвы и Новосибирской области, «Ярославль Локо-следж» (Ярославская область), «Уральские волки» (Свердловская область), «СКА-Стрела» (Санкт-Петербург), «Торнадо» (Свердловская область), «Огни Магнитки» (Челябинская область) и «Татсиб» — сборная Республики Татарстан.

— Хочу упомянуть коллег из команды по баскетболу на колясках «Крылья барса», где также занимаются несколько ветеранов СВО. Активно развиваются такие направления, как метание ножа, пулевая стрельба, — подчеркнул Садриев, тем самым снова напомнив о страшном дефиците патронов для стрелков.

Баскетбол на колясках — относительно новая спортивная дисциплина для Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, не у всех есть такие надежные спонсоры, как у новоиспеченных чемпионов страны «Крыльев барса», которых еще перед победным сезоном обеспечили всем насущным, включая колясочный парк.

— В баскетболе коляска другая, не бытовая. Она юркая, поворотливая, требующая привычки, — вспоминал ветеран команды Игорь Самарцев, обозначивший былые проблемы. — Наши первые коляски не были приспособлены для баскетбола, скорее для танцев. Не по размеру и слабенькие.

— У нас сначала были питерские коляски — там тонкий материал, быстро ломавшийся. Потом мы играли в немецких «бэушных» колясках, у которых толстая сталь, вроде они тяжелые, но если разгонишься, не остановить, и они менее маневренные. А потом благодаря АО «ТАИФ» приобрели новые, английские: более тонкие трубки, маневренные, но прочные, — дополнял другой старожил коллектива Динар Камалиев.

