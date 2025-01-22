В Госдуме предложили разрешить заключенным заводить домашних животных
Депутат партии «Новые люди» Георгий Арапов, зампред Комитета Госдумы по экологии, направил обращение в Минюст России с инициативой разрешить заключенным, показывающим хорошее поведение, заводить домашних животных. Это предложение направлено на улучшение процесса социализации осужденных.
В документе подчеркивается, что взаимодействие с животными может стать дополнительной мерой для формирования у заключенных чувства ответственности и эмпатии. Арапов подчеркнул, что в некоторых исправительных учреждениях уже разрешено общение с кошками и эта практика показала положительные результаты.
По мнению депутата, реализация данной инициативы поможет снизить уровень агрессии среди заключенных и повысит их шансы на успешную ресоциализацию после освобождения. Это, в свою очередь, может способствовать снижению уровня рецидивной преступности в стране.
Напомним, что в нескольких исправительных учреждениях США заключенным, продемонстрировавшим хорошее поведение, предоставили возможность завести кота или кошку. Об этом сообщили в организации Alley Cat Allies.
Каждое животное проходит стерилизацию или кастрацию, получает ветеринарный паспорт, микрочип и доступ к ежегодным медицинским обследованиям. Заключенные активно заботятся о своих питомцах, что способствует формированию чувства ответственности и снижению вероятности возвращения к преступной деятельности.
Программа также помогает осужденным развивать навыки воспитания и строить крепкие эмоциональные связи с животными.
Сотрудники тюрем подчеркивают положительные результаты этой инициативы:
- 100% заключенных сообщают о снижении уровня стресса;
- 97% отмечают улучшение навыков общения с другими осужденными;
- 93% заявляют о повышении самоконтроля;
- 89% считают, что программа помогает «очеловечить» их опыт в заключении.
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