Минтруд РФ готовит предложения по компенсации высокой инфляции для пенсионеров

В Минтруде России считают, что нужно ввести возможность дополнительной компенсации высокого уровня инфляции для пенсионеров в 2022 году в том случае, если инфляция превысит заложенный уровень индексации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Глава Минтруда рассказал, что индексация фактической инфляции сформируется в немного большем объеме. Поэтому ведомство подготовило предложения дополнительной компенсации высокой инфляции в рамках дополнительного поручения президента страны Владимира Путина. Решение должно быть принято в ближайшее время.

Котяков добавил, что индексация пенсий в следующем году заложена на 5,9% согласно федеральному бюджету. Если фактическая инфляция будет выше этого показателя, разрыв нужно будет компенсировать.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что ключевая ставка Центробанка РФ на данном этапе недостаточно высока и поэтому необходимость борьбы с инфляцией пока отсутствует.



Дарья Акимова