Суд Украины удовлетворил ходатайство о задержании Натальи Поклонской

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании российского дипломата, посла РФ в Кабо-Верде и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене. Об этом сообщают «РИА Новости».

В октябре 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление, что Киев будет добиваться экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде. На Украине ее обвиняют в соучастии в действиях по захвату власти, нарушении законов во время войны и военных преступлениях.

Поклонская была назначена послом в африканском государстве Кабо-Верде указом президента России Владимира Путина в октябре этого года.



Дарья Акимова