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Суд Украины удовлетворил ходатайство о задержании Натальи Поклонской

14:25, 07.12.2021 4
Суд Украины удовлетворил ходатайство о задержании Натальи Поклонской
Фото: instagram.com/nv_poklonskaya

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании российского дипломата, посла РФ в Кабо-Верде и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене. Об этом сообщают «РИА Новости».

В октябре 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление, что Киев будет добиваться экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде. На Украине ее обвиняют в соучастии в действиях по захвату власти, нарушении законов во время войны и военных преступлениях.

Поклонская была назначена послом в африканском государстве Кабо-Верде указом президента России Владимира Путина в октябре этого года.

Дарья Акимова
ОбществоВласть

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комментарии

  • Анонимно 14:38
    Доигралась Наташка! Путин слил, отправив в Кабо-верде, а Украина не дремлет...
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  • Анонимно 14:47
    Украина получит от дохлого осла уши, а не Поклонскую.
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    Анонимно 15:23
    Прямо с губ сорвали
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  • Анонимно 15:52
    Выбор преступлений инкриминируемых Поклонской очень странен, войны-то в Крыму и не было.
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