Умер первый темнокожий депутат России Жан-Грегуар Захари Сагбо

Жан-Грегуар Захари Сагбо, первый темнокожий депутат в истории современной России, скончался на 66-м году жизни. Он был депутатом поселка Новозавидовский и Собрания депутатов Конаковского района Тверской области. Об этом сообщил ТАСС.

О его смерти стало известно 22 января от депутата Конаковского муниципального округа Сергея Тамарина, который подчеркнул значимость Сагбо для местного сообщества.

Сагбо умер в конце декабря и был похоронен 21 января на своей родине в Республике Бенин. Его жизнь была полна испытаний: родившись в Бенине, он в 1981 году приехал в СССР для учебы, где женился на русской девушке. После ареста в Бенине за антикоммунистическую деятельность он вернулся в Советский Союз в 1989 году, где продолжил свою жизнь с семьей в Конаковском районе.

С 2010 года Сагбо активно занимался общественной деятельностью, став депутатом местного совета, а затем и районного собрания, где работал на благо жителей своего района.