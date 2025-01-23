«Сказка — это трикстер от мира литературы»

Представители книжной индустрии обсудили причины популярности ретеллинга

Фото: Екатерина Петрова

Признак новой эпохи в литературе — воспринять знакомое за иное. Ретеллинги сегодня заполняют полки магазинов, а читателей привлекает самостоятельная Василиса, тонкий психолог Баба-Яга и импозантный Кощей Бессмертный. Как авторы переосмысляют знакомые сюжеты, меняя хронологию, героев и даже жанры, и почему эти истории находят отклик у современной аудитории? Об этом поговорили на паблик-токе от книжного сервиса «Строки» во время Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction№26.

Переосмысленная сказка

«Если мы будем переводить слово «ретеллинг» дословно, то это и есть пересказ. Однако у этого жанра свои особенности», — объяснила Мита Овинцева, ведущий редактор издательства «Черным-бело». Она сказала, что ретеллинг — это гораздо больше, чем просто новое изложение старых сюжетов. Это всегда авторское переосмысление, добавление собственного взгляда. Герои могут обрести новые черты, события разворачиваться в ином времени и пространстве.

«Например, Кощей Бессмертный может оказаться в сталинской коммуналке, в хрущевке, проживать с нами в нашем технологичном мире, пить моккачино и прекрасно проводить время», — добавила она. Главное отличие ретеллинга от фэнтези — в основе лежат уже существующие архетипы. «Фэнтези — это авторский мир, созданный с нуля. Ретеллинг же опирается на знакомые образы», — подчеркнула Овинцева.

Руководитель направления коммуникаций в книжном сервисе «Строки» Екатерина Северина, редактор книжного сервиса «Строки» Мария Логинова, писательница Надя Сова, писательница и редактор Екатерина Звонцова, писательница и редактор Дарина Стрельченко, ведущий редактор издательства «Черным-бело» Мита Овинцева. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Мария Логинова, редактор книжного сервиса «Строки», объяснила, почему ретеллинги так привлекательны для читателей: «В основе ретеллинга всегда лежит знакомый сюжет. Это привлекает внимание, потому что многие из нас знают эти сказки с детства». Но одной ностальгии недостаточно. «Нужно удержать читателя, — продолжила Логинова. — Здесь срабатывает переосмысление популярного сюжета. Авторы раскрывают новые стороны персонажей, которые раньше были однозначными. Например, показывают, что традиционно негативный герой может быть совсем не таким, каким его привыкли считать».

Классические сюжеты всегда были источником вдохновения для писателей. А ретеллинг — это диалог с прошлым. Это способ снова открыть известную историю, добавить к ней современные смыслы, показать, что она может быть актуальной и сейчас. Именно в этом, вероятно, заключается секрет популярности жанра. Он позволяет читателям заново влюбляться в известные с детства сюжеты, при этом находя в них что-то новое и неожиданное.

Психология вместо шаблонов и инициация как ключ к трансформации

Писательница и редактор Екатерина Звонцова поделилась своим взглядом на адаптацию русских сказок. «Если мы работаем со сказкой и мифом, то работаем с достаточно сжатой формой. Иногда нам предстоит создавать характер с нуля, потому что мы не очень понимаем, что происходит в голове у Кощея Бессмертного или у Василисы Прекрасной. Поэтому для меня самое сложное — это именно работа с психологизмом, с мотивацией персонажа, с тем, что его сформировало, и как он будет взаимодействовать с другими героями», — сказала писательница.

Писательница Надя Сова, писательница и редактор Екатерина Звонцова, писательница и редактор Дарина Стрельченко. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Звонцова подчеркнула, что создание ретеллинга — это не просто пересказ истории с новой интонацией. Это попытка проникнуть в сознание персонажей и раскрыть их внутренний мир. Кощей больше не просто бессмертный антагонист — он человек с прошлым, травмами и мотивациями. Василиса Прекрасная — уже не только красивая девушка, но личность, чьи действия определяются ее опытом.

Писательница Надя Сова подробно рассказала о том, как трансформируются персонажи в ретеллингах. «Персонажи в сказках достаточно обезличены. Мы можем взять ту же самую Василису. В ретеллинге у нее появляется прошлое и настоящее, в котором на Василису что-то повлияло, как-то ее поломало. Читать про персонажа, который не поломан, неинтересно. Писать про человека, у которого все хорошо, тоже неинтересно», — сказала Надя.

Сова также отметила, что основа для многих сказок — процесс инициации. «Каждая сказка — это история про инициацию, про человека, который переходит из одного состояния в другое. И в ретеллингах мы пытаемся больше понять, что именно это была за инициация», — добавила писательница. Этот переход, как объяснила Сова, остается неизменным. Но способы его описания меняются в зависимости от контекста. Детский сад, школа, первая работа — современные реалии перекликаются с древними сюжетами. «Тогда не было психологии, коучей, сложных вещей по копанию в мозгах. Тогда все было вполне конкретно и понятно. И Баба-Яга в избушке — это тоже, условно, инициация перехода из одного состояния в другое. Смерть тебя прошлого, рождение тебя настоящего», — добавила Надя Сова.

Редактор книжного сервиса «Строки» Мария Логинова, писательница Надя Сова, писательница и редактор Екатерина Звонцова, писательница и редактор Дарина Стрельченко, ведущий редактор издательства «Черным-бело» Мита Овинцева. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Дарина Стрельченко, писательница и редактор, подчеркнула важность сохранения атмосферы оригинальной сказки. Она считает, что для этого нужно прочитать множество сказок. «Напитать ими душу, всеми этими травами, мятой, лесами, чудесами, а затем вынырнуть из сказок и написать ретеллинг из такого состояния. И тогда ты что-то, может быть, переосмыслишь, добавишь мотивации, психологии, контекста, а также в нужной дозировке всего волшебно-сказочного и исконного», — добавила Дарина. Стрельченко уверена: успех ретеллинга зависит от способности автора почувствовать сказку, погрузиться в ее мир и воссоздать в новом контексте. Этот баланс между традицией и современностью — главный вызов для писателя.

Сказки — культурный код, обновленный временем

Дарина Стрельченко также сказала, что ретеллинг одновременно формирует культурный код и отсылает читателя к первоисточнику. «Когда мы слышим слово «Баба-Яга», у нас ассоциации, скорее всего, плюс-минус одинаковые. Когда мы слышим «Василиса», мы видим девочку с черепом, бегущую к Бабе-Яге. Но в ретеллинге мы пишем из современности. Мы, как бы ни старались, никак не можем залезть в мозг Василисы из сказки XII—XIII века. Поэтому неизбежно накладывается наш современный взгляд», — объяснила Дарина.

С ее словами согласна и Мита Овинцева: «Ретеллинг — это способ передать поколенческий опыт. Первые ретеллинги — это авторские сказки: братья Гримм, Шарль Перро, Алексей Толстой. Взгляды, ценности и мироустройство эпохи всегда находят отражение в таких текстах. Если сегодня обратиться к русскому фольклору, он снова будет переосмыслен сквозь призму времени».

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Сказки исторически отражали проблемы общества, даже если делали это метафорически. Екатерина Звонцова подчеркнула: «Мифы и сказки фиксируют состояние общества своего времени. Мы рассказываем истории, чтобы полечиться от реальности, но и чтобы задокументировать ее. Эти тексты сохраняют для потомков то, чем живет наш мир». Интересная мысль прозвучала от Дарины Стрельченко: «Сказка — это трикстер от мира литературы. Ей позволено говорить острее и больше, чем другим жанрам. Это огромное пространство для эзопова языка, и ретеллинги неизбежно отражают, в чем мы живем».

Ретеллинги не только вдохновляют современных читателей, но и побуждают их обращаться к оригинальным текстам. «Ретеллинг прекрасно работает на популяризацию культурного наследия. Многим сейчас неинтересно читать «Летучий корабль». Они знают его в лучшем случае по советскому мультфильму и песне «Я водяной». А что лежало в основе — почти никто не знает. Но зацепившись за ретеллинг, люди начинают исследовать оригинал», — поделилась Екатерина Звонцова.

Восприятие ретеллингов в обществе остается неоднозначным. «Да, есть мнение, что ретеллинги — это несамостоятельные произведения. Но моя аудитория знает, что это переработка сказки через мою призму. Им интересно, как я адаптировала знакомый сюжет», — рассказала писательница Надя Сова. По ее словам, читатели воспринимают такие тексты, как приглашение к диалогу.

Редактор книжного сервиса «Строки» Мария Логинова, писательница Надя Сова, писательница и редактор Екатерина Звонцова, писательница и редактор Дарина Стрельченко, ведущий редактор издательства «Черным-бело» Мита Овинцева. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

На вопрос, что ретеллинги расскажут будущим поколениям, Екатерина Звонцова ответила: «Форма изменится, но они будут фиксировать реальность и сохранять ее для потомков». А Дарина Стрельченко уверена: «Если кто-то через столетия будет писать ретеллинги по нашим ретеллингам, они отразят призму нашей эпохи». И, возможно, именно в этом заключается магия сказок: они бесконечно адаптируются, оставаясь верными своим истокам.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».