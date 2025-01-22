Малоимущих детей-сирот могут освободить от платы за наем жилья

Фото: Максим Платонов

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об освобождении малоимущих детей-сирот от оплаты за наем жилого помещения. Текст документа опубликован в электронной базе Госдумы.

Законопроектом предлагается внести поправки в Жилищный кодекс, освободив детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за пользование и наем жилого помещения в случае признания их малоимущими.

Также предлагается установить, что размер платы за наем и содержание специализированного жилья для этой категории граждан не должен превышать размера платы по договорам социального найма.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что бывшие дети-сироты часто испытывают социальные трудности, не имеют постоянного дохода и, как следствие, сталкиваются с проблемами при оплате жилищных услуг.



Рената Валеева