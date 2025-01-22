Россияне смогут оплатить разрешение на въезд в Израиль российской картой

Фото: Михаил Захаров

Российские туристы получили возможность оформлять электронное разрешение на въезд в Израиль (ETA-IL) и оплачивать его российской банковской картой через визового оператора VFS Global. Об этом сообщила пресс-служба Министерства туризма Израиля, отмечает «Интерфакс».

Как пояснили в министерстве, данный способ доступен для граждан России и лиц, временно пребывающих в стране, которым требуется помощь в подаче заявлений и у которых нет международных банковских карт.

Стоимость подачи заявления через VFS Global составляет около 700 рублей, а сервисный сбор оператора — $5. Оплата принимается в рублях наличными или российской банковской картой. Сумма сбора в рублях будет определяться посольством Израиля в соответствии с текущим курсом валют.

Для оплаты сбора заявителям необходимо лично предоставить внутренний и заграничный паспорта.

Напомним, что с 1 января 2025 года гражданам всех стран, с которыми у Израиля действует безвизовый режим, включая Россию, потребуется оформлять электронное разрешение на въезд — ETA-IL до вылета в страну. Новая система призвана упростить процедуру въезда и повысить уровень безопасности.

Рената Валеева