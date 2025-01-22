Число жертв пожара в турецком отеле возросло до 79

Фото: Динар Фатыхов

Число погибших в результате пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу возросло до 79 человек. Об этом сообщила генпрокуратура провинции, уточнив данные после проведения ДНК-тестов.

Ранее сообщалось о 76 погибших и более 50 раненых.

— После получения результатов ДНК-тестов уточнено число погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая: 79 человек, — цитирует госагентство Anadolu заявление прокуратуры.

В связи с трагедией в рамках расследования пожара задержано 11 человек, включая заместителя мэра Болу, заместителя директора пожарной службы Болу и владельца отеля.

Напомним, что пожар в отеле вспыхнул в ночь на вторник. Многие постояльцы пытались спастись из горящего здания, используя связанные простыни как веревки.

Рената Валеева