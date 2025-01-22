На Солнце зафиксирован редкий выброс черной плазмы

Фото: Динар Фатыхов

Ученые зафиксировали редкое явление на Солнце — выброс плазмы черного цвета, который наблюдался в течение трех часов 22 января. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Согласно сообщению, вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода. Вещество протуберанца было полностью разрушено и исчезло, но в течение трех часов в короне наблюдалось черное облако плазмы.

Ученые отмечают, что такое событие является крайне редким. Черный цвет плазмы обусловлен наличием нейтрального водорода, который поглощает излучение с короткими длинами волн.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев отметил, что событие было низким по энергетике и примечательно исключительно своей необычностью и «мистической красотой». По его словам, оно никак не повлияло на прогнозы или оценку состояния космической погоды.

— В данном случае корону почти ничего не покинуло — основная масса упала обратно на Солнце, — добавил он.



Рената Валеева