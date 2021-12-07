После стрельбы в московском МФЦ возбуждено уголовное дело

После стрельбы в МФЦ в Москве возбуждено уголовное дело, сообщили «РИА Новости» в Следственном комитете России.

Дело возбуждено по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Стрелявшему грозит пожизненное заключение.

Сенатор Александр Башкин после стрельбы в столичном МФЦ заявил, что необходимо изучить вопрос о введении запрета на свободную продажу травматического оружия.

Происшествие случилось на юго-востоке столицы в МФЦ «Рязянский». При стрельбе погибли два человека — сотрудница и посетитель. Пострадали трое, один из них — ребенок.

Стрелка уже задержали, он в неадекватном состоянии. По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу после конфликта из-за маски.

Маргарита Головатенко