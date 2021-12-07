Бастрыкин взял на контроль расследование об истязании ребенка матерью в Казани

Ход расследования уголовного дела об истязании матерью малолетней дочери поставил на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан Липскому В.А. установить все причины и условия произошедшего, дать правовую оценку действиям (бездействию) органов опеки и представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства.

Ход расследования взяли на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Ранее стало известно, что следственные органы возбудили уголовное дело по факту истязаний ребенка, которого на видео избивала мать. Было установлено, что события, запечатленные на видео, происходили 1 декабря 2021 года в Казани по улице проспект Победы. Пьяная женщина избила полуторагодовалую дочь и сняла происходящее на камеру. Мать ребенка задержала полиция после того, как ее «сдала» свекровь. Сейчас ребенок изъят из семьи и находится под присмотром медиков.



Ольга Шагиева