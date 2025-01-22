В Казани запланировали мониторинг окружающей среды на Самосыровской свалке на полмиллиона рублей

Фото: Максим Платонов

В 2025 году в Казани будет проведен комплексный мониторинг окружающей среды на объекте «Самосыровская свалка твердых коммунальных отходов», расположенном по ул. Мамадышский тракт. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составит 558 тыс. рублей. Заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани».

Услуги будут оказаны с 25 марта по 20 декабря 2025 года и включают лабораторные исследования различных компонентов окружающей среды, таких как подземные и поверхностные воды, свалочный газ, почвы и атмосферный воздух. Оценка результатов будет проводиться в динамике и сравнении с фоновыми и нормативными показателями.

Контракт будет выполнен в четыре этапа, каждый из которых оценивается в 139 тыс. рублей. Финансирование проекта предусмотрено за счет бюджета муниципального образования города Казани.

Анастасия Фартыгина