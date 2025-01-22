Руслан Салимов: «Я еще пытаюсь разгадать культурный код Татарстана»
Для российской экономики 2024 год был полон резких виражей и неожиданных поворотов. С ростом ключевой ставки банковский сектор отчасти и стал теми виражами для предпринимателей и опорой для реального сектора. Как росли объемы привлекаемых средств в различных отраслях, на чем зарабатывал бизнес, чем татарстанские предприниматели отличаются от остальных россиян и кто те люди, которые управляют нашими вложениями в банке, «Реальному времени» рассказал управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов.
Подводя итоги 2024 года и своего личного неполного первого года работы в Татарстане, Руслан Салимов проанализировал динамику развития различных направлений и поделился своими впечатлениями о работе в республике.
Отделение в Татарстане зафиксировало рост всех основных показателей. В частности, рост кредитного портфеля в розничном секторе составил 20%, а в корпоративном — 18%. Салимов подчеркнул, что, несмотря на неравномерный характер роста, в целом год завершился успешно.
Лимиты на ипотеку заканчиваться не будут
Главным драйвером роста в розничном секторе остался жилищный сегмент. Салимов уточнил, что кредитный ипотечный портфель отделения Сбербанка в Татарстане вырос на 28% за 9 месяцев. В первом месяце приостановки льготной ипотеки был самый напряженный момент, но затем ситуация стабилизировалась и падение продаж у застройщиков прекратилось. Салимов отметил, что рынок недвижимости в Татарстане, хотя и сталкивается с определенными трудностями, все же избегает состояния острой паники.
В Татарстане заметно оживлен рынок вторичной недвижимости, а также увеличилась доля сделок, проводимых за наличные средства. По данным на ноябрь, доля ипотечных сделок на вторичном рынке составила 64%. Салимов объяснил это тем, что люди начали активнее использовать наличные расчеты, обходя ипотеку. По его словам, количество сделок за наличный расчет выросло вдвое.
Жители Татарстана копить умеют
Портфель пассивов физических лиц в Татарстане за 9 месяцев увеличился на 28% и достиг 436 миллиардов рублей. Салимов считает, что это хороший показатель, особенно учитывая, что Татарстан — один из лидеров по росту среди региональных подразделений банка. Управляющий отметил, что жители Татарстана склонны копить деньги, осознавая ценность сбережений в условиях высокой инфляции.
Он также отметил, что фондовый рынок России недооценен и его потенциал выше, чем сейчас оценивают инвесторы. Доходность российского фондового рынка низкая, но это временное явление. В будущем она вырастет, и рынок станет более привлекательным местом для инвестиций.
Несмотря на сложности, вызванные экономическими потрясениями, удалось адаптироваться и показать хорошие результаты. Руслан Салимов подчеркнул, что его команда сосредоточилась на построении доверительных отношений с клиентами и партнерами, что позволило справиться с вызовами и продолжить стабильно развиваться.
Собственники бизнеса все чаще выбирают стратегию получения пассивного дохода
В разговоре о росте ставок по вкладам Руслан Салимов подчеркнул уникальное состояние текущего момента: «Даже не каждый бизнес может предложить такую рентабельность. Собственники бизнеса начинают выводить деньги из бизнеса и размещать их на депозитах». Он также отметил, что эта тенденция может оказать негативное влияние на экономику в будущем: «Бизнес меньше инвестирует. Сегодня это не критично, но через несколько лет существует риск недофинансирования в основные фонды и активы, которые генерируют прибыль».
За 9 месяцев уходящего года корпоративный портфель Сбера вырос на 18% и достиг 208 млрд рублей. Наиболее объемными секторами являются кредиты на недвижимость — объем 65 млрд рублей, рост на 25%, химическая промышленность — объем 6,6 млрд рублей, рост на 25%, и сельское хозяйство — объем 17,3 млрд рублей, рост на 38%.
«В Татарстане основная отрасль в сельском хозяйстве — это животноводство. В Ростовской области, откуда я приехал, это растениеводство и все, что связано с зерном. Так что с сельским хозяйством я знаком не понаслышке», — добавил Руслан Салимов. Он упомянул, что хорошо осведомлен о проблемах и особенностях сельскохозяйственной сферы. «Семейный характер КФХ часто приводит к тому, что один из супругов занимается ведением бухгалтерии, однако отсутствие полноценного учета активов и пассивов затрудняет доступ к кредитам. В результате, несмотря на то, что программа Минсельхоза ориентирована на поддержку небольших фермерских хозяйств, такие предприятия сталкиваются со сложностями при получении субсидий».
Он также выразил беспокойство по поводу будущего развития бизнеса: «Основная сложность в экономике сегодня — это кадры. Полностью поддерживаю мнение раиса о том, что Татарстану необходимо активно привлекать квалифицированные кадры. Это действительно ключевая задача, которую мы должны решить.
Вторая сложность заключается в сочетании ключевой ставки и сокращения лимитов по льготным программам. Третьей проблемой является логистическая инфраструктура, как физическая, так и финансовая. Все эти факторы усиливают друг друга и усложняют процесс планирования инвестиционных проектов.
Сложность управления проектами и нехватка кадров приводят к задержкам в реализации планов. «Трудности возникают и с оборудованием, которое может идти две недели, а может три месяца», — отметил Салимов.
За управление портфелями объемом 100-200 миллиардов рублей отвечают специалисты моложе 30 лет
В этом году одна из главных целей заключалась в работе с командой. Мы сосредоточились на том, чтобы улучшить взаимодействие внутри коллектива и оценить результаты нашей деятельности. Нам удалось добиться положительных изменений: снизилась текучесть кадров на ключевых позициях, а укомплектованность штата увеличилась. Однако остаются направления, требующие дополнительного внимания. Например, в Набережных Челнах необходимо усилить команду инкассаторов, — отметил Салимов.
«Деньги — не единственный показатель, — отметил Салимов. — Сотруднику нужно чувствовать уважение со стороны руководства и видеть готовность к компромиссу».
Большинство сотрудников Сбербанка — молодёжь. «Управлять портфелем в 100–200 миллиардов рублей доверяют людям моложе сорока, а иногда и тридцати лет», — добавил глава отделения.
Татарстан на голову выше других регионов — это факт
Перед завершением встречи попросили Руслана Салимова сравнить Татарстан с другими регионами по ряду важных экономических показателей. «Если рассматривать Татарстан в контексте всей страны, то здесь заметен высокий уровень строительной активности, привлекательная архитектура, качественная инфраструктура и значительное внимание местных властей к этим аспектам», — заметил Салимов. Он особо выделил отсутствие неконтролируемой точечной застройки в регионе, подчеркнув, что даже при возведении небольших объектов они гармонично вписываются в общий архитектурный облик. «Татарстан значительно превосходит другие регионы, и это факт», — заключил глава отделения.
Салимов также поделился своим мнением о предпринимателях республики. «Мне все еще хочется понять культурный код Татарстана. На эту тему есть интересные лекции профессора, декана экономического факультета МГУ Александра Аузана «Культурный код в экономике». Если бы меня попросили охарактеризовать экономический культурный код Татарстана, я бы сказал, что в республике живут целеустремленные и трудолюбивые люди, для которых самореализация и успех являются ключевыми жизненными принципами. Эта идея ощущается повсюду — каждый здесь погружен в работу, и это заслуживает глубокого уважения».
Глава отделения подчеркнул, что местные предприниматели отличаются высокой амбициозностью: «Никто не стремится открыть просто очередной завод — все хотят построить самый крупный, самый современный. Никто не хочет строить обычный дом — все стремятся создать нечто уникальное. Это, безусловно, привлекает. Приятно осознавать, что у нас есть возможность поддерживать таких целеустремленных предпринимателей с их грандиозными планами. Именно это придает особый смысл нашей работе».
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