Руслан Салимов: «Я еще пытаюсь разгадать культурный код Татарстана»

Фото: Мария Зверева

Для российской экономики 2024 год был полон резких виражей и неожиданных поворотов. С ростом ключевой ставки банковский сектор отчасти и стал теми виражами для предпринимателей и опорой для реального сектора. Как росли объемы привлекаемых средств в различных отраслях, на чем зарабатывал бизнес, чем татарстанские предприниматели отличаются от остальных россиян и кто те люди, которые управляют нашими вложениями в банке, «Реальному времени» рассказал управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов.

Подводя итоги 2024 года и своего личного неполного первого года работы в Татарстане, Руслан Салимов проанализировал динамику развития различных направлений и поделился своими впечатлениями о работе в республике.

Отделение в Татарстане зафиксировало рост всех основных показателей. В частности, рост кредитного портфеля в розничном секторе составил 20%, а в корпоративном — 18%. Салимов подчеркнул, что, несмотря на неравномерный характер роста, в целом год завершился успешно.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

Лимиты на ипотеку заканчиваться не будут

Главным драйвером роста в розничном секторе остался жилищный сегмент. Салимов уточнил, что кредитный ипотечный портфель отделения Сбербанка в Татарстане вырос на 28% за 9 месяцев. В первом месяце приостановки льготной ипотеки был самый напряженный момент, но затем ситуация стабилизировалась и падение продаж у застройщиков прекратилось. Салимов отметил, что рынок недвижимости в Татарстане, хотя и сталкивается с определенными трудностями, все же избегает состояния острой паники.

В Татарстане заметно оживлен рынок вторичной недвижимости, а также увеличилась доля сделок, проводимых за наличные средства. По данным на ноябрь, доля ипотечных сделок на вторичном рынке составила 64%. Салимов объяснил это тем, что люди начали активнее использовать наличные расчеты, обходя ипотеку. По его словам, количество сделок за наличный расчет выросло вдвое.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

Жители Татарстана копить умеют

Портфель пассивов физических лиц в Татарстане за 9 месяцев увеличился на 28% и достиг 436 миллиардов рублей. Салимов считает, что это хороший показатель, особенно учитывая, что Татарстан — один из лидеров по росту среди региональных подразделений банка. Управляющий отметил, что жители Татарстана склонны копить деньги, осознавая ценность сбережений в условиях высокой инфляции.

Он также отметил, что фондовый рынок России недооценен и его потенциал выше, чем сейчас оценивают инвесторы. Доходность российского фондового рынка низкая, но это временное явление. В будущем она вырастет, и рынок станет более привлекательным местом для инвестиций.

Несмотря на сложности, вызванные экономическими потрясениями, удалось адаптироваться и показать хорошие результаты. Руслан Салимов подчеркнул, что его команда сосредоточилась на построении доверительных отношений с клиентами и партнерами, что позволило справиться с вызовами и продолжить стабильно развиваться.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Собственники бизнеса все чаще выбирают стратегию получения пассивного дохода

В разговоре о росте ставок по вкладам Руслан Салимов подчеркнул уникальное состояние текущего момента: «Даже не каждый бизнес может предложить такую рентабельность. Собственники бизнеса начинают выводить деньги из бизнеса и размещать их на депозитах». Он также отметил, что эта тенденция может оказать негативное влияние на экономику в будущем: «Бизнес меньше инвестирует. Сегодня это не критично, но через несколько лет существует риск недофинансирования в основные фонды и активы, которые генерируют прибыль».



За 9 месяцев уходящего года корпоративный портфель Сбера вырос на 18% и достиг 208 млрд рублей. Наиболее объемными секторами являются кредиты на недвижимость — объем 65 млрд рублей, рост на 25%, химическая промышленность — объем 6,6 млрд рублей, рост на 25%, и сельское хозяйство — объем 17,3 млрд рублей, рост на 38%.

«В Татарстане основная отрасль в сельском хозяйстве — это животноводство. В Ростовской области, откуда я приехал, это растениеводство и все, что связано с зерном. Так что с сельским хозяйством я знаком не понаслышке», — добавил Руслан Салимов. Он упомянул, что хорошо осведомлен о проблемах и особенностях сельскохозяйственной сферы. «Семейный характер КФХ часто приводит к тому, что один из супругов занимается ведением бухгалтерии, однако отсутствие полноценного учета активов и пассивов затрудняет доступ к кредитам. В результате, несмотря на то, что программа Минсельхоза ориентирована на поддержку небольших фермерских хозяйств, такие предприятия сталкиваются со сложностями при получении субсидий».

Он также выразил беспокойство по поводу будущего развития бизнеса: «Основная сложность в экономике сегодня — это кадры. Полностью поддерживаю мнение раиса о том, что Татарстану необходимо активно привлекать квалифицированные кадры. Это действительно ключевая задача, которую мы должны решить.

Вторая сложность заключается в сочетании ключевой ставки и сокращения лимитов по льготным программам. Третьей проблемой является логистическая инфраструктура, как физическая, так и финансовая. Все эти факторы усиливают друг друга и усложняют процесс планирования инвестиционных проектов.

Сложность управления проектами и нехватка кадров приводят к задержкам в реализации планов. «Трудности возникают и с оборудованием, которое может идти две недели, а может три месяца», — отметил Салимов.

За управление портфелями объемом 100-200 миллиардов рублей отвечают специалисты моложе 30 лет

В этом году одна из главных целей заключалась в работе с командой. Мы сосредоточились на том, чтобы улучшить взаимодействие внутри коллектива и оценить результаты нашей деятельности. Нам удалось добиться положительных изменений: снизилась текучесть кадров на ключевых позициях, а укомплектованность штата увеличилась. Однако остаются направления, требующие дополнительного внимания. Например, в Набережных Челнах необходимо усилить команду инкассаторов, — отметил Салимов.

«Деньги — не единственный показатель, — отметил Салимов. — Сотруднику нужно чувствовать уважение со стороны руководства и видеть готовность к компромиссу».

Большинство сотрудников Сбербанка — молодёжь. «Управлять портфелем в 100–200 миллиардов рублей доверяют людям моложе сорока, а иногда и тридцати лет», — добавил глава отделения.

Татарстан на голову выше других регионов — это факт

Перед завершением встречи попросили Руслана Салимова сравнить Татарстан с другими регионами по ряду важных экономических показателей. «Если рассматривать Татарстан в контексте всей страны, то здесь заметен высокий уровень строительной активности, привлекательная архитектура, качественная инфраструктура и значительное внимание местных властей к этим аспектам», — заметил Салимов. Он особо выделил отсутствие неконтролируемой точечной застройки в регионе, подчеркнув, что даже при возведении небольших объектов они гармонично вписываются в общий архитектурный облик. «Татарстан значительно превосходит другие регионы, и это факт», — заключил глава отделения.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Салимов также поделился своим мнением о предпринимателях республики. «Мне все еще хочется понять культурный код Татарстана. На эту тему есть интересные лекции профессора, декана экономического факультета МГУ Александра Аузана «Культурный код в экономике». Если бы меня попросили охарактеризовать экономический культурный код Татарстана, я бы сказал, что в республике живут целеустремленные и трудолюбивые люди, для которых самореализация и успех являются ключевыми жизненными принципами. Эта идея ощущается повсюду — каждый здесь погружен в работу, и это заслуживает глубокого уважения».

Глава отделения подчеркнул, что местные предприниматели отличаются высокой амбициозностью: «Никто не стремится открыть просто очередной завод — все хотят построить самый крупный, самый современный. Никто не хочет строить обычный дом — все стремятся создать нечто уникальное. Это, безусловно, привлекает. Приятно осознавать, что у нас есть возможность поддерживать таких целеустремленных предпринимателей с их грандиозными планами. Именно это придает особый смысл нашей работе».

