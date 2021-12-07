Татарстан получит 1,8 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта в Казани

Татарстан получит 1,8 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта в Казани. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Вознесенский тракт обеспечит выезд из города через промышленную зону на федеральную трассу М-7 «Волга». Его протяженность составит 12 км. Выделенное финансирование позволит построить в 2021 году участок дороги от улицы Гвардейской до проспекта Победы и тем самым довести ее техническую готовность до уровня 17%», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина РФ.

Фото: realnoevremya.ru

Всего будет выделено более 3,1 млрд рублей. Оставшиеся деньги направят в Оренбургскую область на ремонт улиц в населенных пунктах. Также перераспределенные 5,2 млрд рублей получат Забайкальский край, Якутия, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курганская, Пензенская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области.



«Реальное время» публиковало материал, каким будет второй участок Вознесенского тракта, который пройдет через Казань и Пестречинский район.

Ольга Шагиева