В России ввели штрафы за продажу баллончиков со сжиженным газом детям
Госдума России приняла законопроект, устанавливающий административную ответственность за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводороды. Об этом сообщили в ТАСС.
Согласно изменениям в статью 14.53 Кодекса России об административных правонарушениях, действующие санкции за продажу табачной продукции несовершеннолетним теперь будут распространяться и на потенциально опасные газосодержащие товары.
- Штрафы составят до 60 тыс. рублей для граждан, до 300 тыс. рублей для должностных лиц и до 600 тыс. рублей для юридических лиц.
Поправка, согласно которой новые меры вступят в силу с 1 сентября 2025 года, была принята во втором чтении. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что данное законодательство направлено на защиту здоровья детей и предупреждение взрослых о возможных последствиях неосторожных действий. Он подчеркнул важность предотвращения соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям у несовершеннолетних.
Напомним, что Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном, третьем чтении законопроект, значительно повышающий административные штрафы за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов. Штрафы для юридических лиц могут достигать двух миллионов рублей.
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