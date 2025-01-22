В России ввели штрафы за продажу баллончиков со сжиженным газом детям

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума России приняла законопроект, устанавливающий административную ответственность за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводороды. Об этом сообщили в ТАСС.

Согласно изменениям в статью 14.53 Кодекса России об административных правонарушениях, действующие санкции за продажу табачной продукции несовершеннолетним теперь будут распространяться и на потенциально опасные газосодержащие товары.

Штрафы составят до 60 тыс. рублей для граждан, до 300 тыс. рублей для должностных лиц и до 600 тыс. рублей для юридических лиц.

Поправка, согласно которой новые меры вступят в силу с 1 сентября 2025 года, была принята во втором чтении. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что данное законодательство направлено на защиту здоровья детей и предупреждение взрослых о возможных последствиях неосторожных действий. Он подчеркнул важность предотвращения соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям у несовершеннолетних.

Напомним, что Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном, третьем чтении законопроект, значительно повышающий административные штрафы за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов. Штрафы для юридических лиц могут достигать двух миллионов рублей.

Анастасия Фартыгина