«Теневую занятость» внесут в реестр: против кого сработает черный список Мишустина

В России создают реестр недобросовестных работодателей. Скорее всего, под прицелом окажутся нелегальные мигранты

Фото: Реальное время

«Практика выплачивать зарплаты в конвертах, к сожалению, прижилась. Но если в публичном реестре Минтруда РФ будут содержаться еще и данные о том, кто не выплачивает или задерживает заплату, тогда сервис будет интересен более широкому кругу работников», — рассуждает эксперт в сфере рекрутинга и HR Юлия Касилова о мерах борьбы с серым рынком труда. Российские власти анонсировали создание реестра недобросовестных работодателей, которые уходят от уплаты НДФЛ при найме работников, но проект пока не запустили. Как выяснило «Реальное время», в Татарстане потенциальными кандидатами для черного списка могут стать 63 компании, хотя на рынке труда в серую работает свыше 400 тысяч человек.

В приоритете 2025 года

«Борьба с неформальной занятостью остается одним из приоритетов государства в 2025 году», — заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов в Казани, выступая на отчетной коллегии Министерства труда и занятости Татарстана. Он предупредил, что давление на серый рынок труда в регионах усилится.

Если до сих пор проблемой легализации работников занимались лишь на уровне межведомственных рабочих групп субъекта, то теперь этим дополнительно займутся федеральные органы. Роструд начинает с 1 января формировать реестр недобросовестных работодателей по всей стране, которые при найме прибегают к различным способам подмены трудовых отношений с работниками.

Борьба с неформальной занятостью остается одним из приоритетов государства в 2025 году. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Замглавы Минтруда РФ не стал конкретизировать в Казани детали нового механизма борьбы с теневым рынком. Но заметил, что стоит задача вернуть на предприятия большую армию полулегальных работников. По замыслу авторов инициативы, создание единого реестра окажет противодействие нелегальной занятости на федеральном уровне. Видимо, эффект от работы межведомственных региональных комиссий не впечатлил — рабочие вакансии в регионах закрываются медленно, а серый рынок труда, наоборот, разрастается.

Новогодний удар по серым работодателям

Идея новой формы борьбы с теневым рынком появилась еще летом прошлого года. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства РФ о правилах и порядке ведения реестра. Инициативу особо не афишировали, хотя авторы проекта обещали, что реестр начнет функционировать с 1 января 2025 года. Лишь в конце уходящего года проект получил одобрение правительства РФ. 27 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление №1927 «Об утверждении Правил ведения реестра работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости».

27 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление «Об утверждении Правил ведения реестра работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости». взято с сайта kremlin.ru

В документе утверждены три позиции. Во-первых, оператором реестра определен Роструд (и его региональные подразделения инспекций по труду). Во-вторых, основанием для попадания в «черный список» является административное правонарушение об уклонении от оформления трудового договора или заключении гражданско-правового договора, что обязательно должно быть закреплено судебным решением. В-третьих, нарушитель может находиться в списке один год. И самое главное, что должно напугать нарушителей, — реестр будет открыт для публичного просмотра.

Тайм-аут до марта?

Формально документ вступил в силу с 1 января 2025 года, но фактически остается нерабочим, пока в реестр никого не включили. Казалось бы, правила максимально просты и понятны. Но источники «Реального времени» утверждают, что регионы ждут методическую инструкцию о том, кого и с какими правонарушениями включать в черный список.

По их словам, главная трудность заключается в построении межведомственного взаимодействия. В проекте задействовано немало структур — начиная с межведомственной региональной комиссии, Федерации профсоюзов, Госинспекции по труду до правоохранительных органов. Поэтому необходимо собрать информацию воедино, а внесение каждого «проштрафившегося» должно быть согласовано между ними. Скорее всего, реестр заработает в марте этого года, полагают собеседники издания.

— Мы заинтересованы в выводе работников из теневой занятости. Во-первых, работник теряет социальную защиту, пенсионные права. Когда мы выезжаем на встречи в районы, мы разъясняем людям, что в пожилом возрасте они останутся без пенсии. В Федерацию часто поступают обращения от таких людей, когда они сталкиваются с начислением минимального размера пенсии. Точную цифру таких людей не смогу сразу назвать, но такие данные есть, — рассказала «Реальному времени» глава Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева.

По ее словам, в республике есть негласный реестр недобросовестных работодателей, но его данные не разглашаются: «Этим грешит малый и средний бизнес. Крупные предприятия не балуются». Если опираться на исходные вводные, то потенциальными кандидатами на включение в черный список могут стать 63 компании Татарстана.

— Государственной инспекцией в Республике Татарстан за 9 месяцев 2024 года вынесено 63 постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ по факту неоформления трудовых отношений, — сообщили «Реальному времени» в ведомстве, — Основным критерием для включения работодателя в реестр является как подмена трудовых отношений договорами гражданско-правового характера, так и отсутствие трудового договора вовсе. Информация о недобросовестных работодателях будет храниться в реестре в течение года с момента последнего нарушения. Основанием для досрочного исключения из реестра может стать отмена постановления об административном правонарушении.

Если административные взыскания в Татарстане получило малое число работодателей, значит «теневого» рынка труда в республике почти нет?

— Нет, просто на своих работодателей серые работники не жалуются. Госорганы о них не знают, — уверена глава кадрового агентства «Бизнес-партнер» Юлия Касилова, — Дело в том, что серая взаимосвязь выгодна как работодателю, так и работнику. Последний получает зарплату в конверте на 13—30% выше рынка. А чтобы начать административное дело, должна быть жалоба работника. Но она появляется только в одном случае — если есть конфликт между работником и работодателем.

По ее словам, при финальном собеседовании во время трудоустройства руководство, как правило, обозначает, какую зарплату будет платить — полностью белую или серую. Поэтому соискатель изначально понимает, на что идет.

Каждый пятый работает неформально

Между тем, масштабы неформальной занятости в Татарстане велики, отмечают эксперты. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza, в первом квартале 2024 года на полулегальном положении в республике были 419 тысяч работников или пятая часть экономически активного населения. По этому показателю Татарстан входит в топ-3 регионов Поволжья, что соответствует общей тенденции в стране.

«Количество занятых в неформальном секторе россиян в первом квартале 2024 года увеличилось на 13,2% или на 1,7 млн человек», — говорится обзоре. — В России насчитывается 14,4 млн работников-неформалов, это максимальное квартальное значение. Не работает официально примерно каждый пятый трудящийся в стране».

Не работает официально примерно каждый пятый трудящийся в стране. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Практика выплачивать зарплаты в конвертах, к сожалению, прижилась, к ней привыкли. Но если в реестре будет информация о том, что работодатель не выплачивает или задерживает выплаты, тогда она повлияет на выбор места работы. Главное, чтобы работники получали эту информацию раньше, до прихода на собеседование. А сама серая зарплата вряд ли кого-то остановит, — рассуждает Юлия Касилова.

По ее мнению, черный список работодателей может быть направлен против тех, кто привлекает к работе нелегальных мигрантов. «Судя по малому количеству привлеченных, эти меры направлены против нелегальных мигрантов, а не против местных жителей. Понятно, что их выдворяют, контролируют, но избавиться не могут», — предполагает она.

Восполнить потери бюджета

Другая причина борьбы с серым рынком — пополнение казны. За 9 месяцев прошлого года сборы по НДФЛ в Татарстане составили 138,2 млрд рублей. «Формирование черных списков работодателей говорит о новых способах государства мобилизовать дополнительные доходы за счет зарплатных налогов, — отметил в разговоре с «Реальным временем» эксперт Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, налоговый консультант Алексей Крылов.

— Не секрет, что зарплаты в конвертах являются ключевым источником выпадающих доходов. По оценке Фонда пенсионного и соцстрахования, из-за серых зарплат бюджет недополучает пенсионных платежей на 3,5 трлн рублей ежегодно, а бюджет ФОМС и сборы по НДФЛ — еще около 2,2 трлн рублей, — отметил эксперт.

По его мнению, явными антилидерами являются строительная и логистическая сфера со всеми вспомогательными бизнесами-сателлитами. Это характерно и для Татарстана, и для всей России.

«Если работник готов вступать в такие трудовые отношения, которые не предполагают обеспечения для него социальных гарантий, то это, скорее всего, либо рабочий-иммигрант, либо подросток, либо неквалифицированный специалист. То есть характерны временная занятость и отсутствие необходимости строить карьеру», — объясняет он.

Кроме названных сфер, попытка оптимизировать НДФЛ и страховые взносы характерна и для «воротничковой» сферы: консалтинг, реклама, маркетинг, пиар и услуги в целом. Здесь небольшие компании часто нанимают работников в штат под видом самозанятости. Для крупного бизнеса такое уже нехарактерно. «Подчеркиваю, здесь мы имеем в виду именно серую занятость в легальных сферах, а не заработок в заведомо неправовом поле», уточнил Крылов. Он напомнил, что, по последним данным Росстата, число занятых в неформальном (сером, а не черном) секторе достигает порядка 21,3% от уровня всей занятости. Введение реестра призвано побудить организации и ИП поддерживать средние отраслевые зарплаты и отказываться от заключения договоров гражданско-правового характера, заключил спикер.