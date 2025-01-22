В России планируют учитывать все периоды отпуска по уходу за детьми в страховом стаже

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Минтруд России разработал законопроект, который позволит учитывать в страховом стаже все периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, данное решение принято по поручению президента и направлено на снятие ограничений по учету времени ухода за детьми. Ранее максимальный срок, который мог быть зачислен в страховой стаж, составлял 6 лет, что ограничивало возможность учета периодов ухода за четырьмя детьми. Теперь же все отпуска по уходу за детьми будут учитываться без ограничений.

Котяков заявил, что нововведения особенно выгодны для многодетных семей, так как они смогут увеличить свои будущие пенсии. Кроме того, изменения коснутся и тех, кто уже вышел на пенсию: после принятия закона многодетные родители смогут обратиться в Соцфонд для пересчета своей страховой пенсии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В дополнение к этому планируется расширить меры материальной поддержки для многодетных матерей, удостоенных звания «Мать-героиня». В будущем они смогут получать ежемесячные выплаты аналогично Героям Труда.

Законопроект уже вынесен на общественное обсуждение, и его реализация позволит улучшить финансовое положение многодетных семей в стране. В настоящее время Героям Труда предоставляются ежемесячные выплаты в размере 31,9 тыс. рублей, которые индексируются ежегодно.

Анастасия Фартыгина