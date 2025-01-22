Татарстан столкнулся с нехваткой учителей и воспитателей
В школах не хватает 2 тыс. учителей, а в детских садах — более тысячи воспитателей.
В Татарстане наблюдается дефицит педагогических кадров: в школах не хватает 2 тыс. учителей, а в детских садах — более тысячи воспитателей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.
Наиболее востребованы специалисты по:
- математике (344 вакансии);
- русскому языку (334);
- начальному обучению (310);
- иностранным языкам (180);
- физике (124);
- истории (94);
- информатике (86);
- химии (77).
Наибольшая потребность в учителях отмечается в Казани, Набережных Челнах, а также в Нижнекамском, Высокогорском, Лаишевском и Альметьевском районах.
Глава Министерства образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил, что в прошлом году в школы пришли около тысячи молодых учителей. Однако, к сожалению, отток специалистов после первого года работы составляет 23%, а за три года этот показатель превышает 30%. По мнению министра, необходимо разработать федеральную программу поддержки молодых педагогов для их закрепления в образовательной системе.
Хадиуллин подчеркнул важность возвращения практики обязательной отработки для студентов, обучавшихся за счет бюджета.
— Если молодые специалисты будут работать в образовательных учреждениях хотя бы три года, они смогут лучше интегрироваться в процесс обучения и воспитания, — заявил он.
Кроме того, министр указал на необходимость увеличения финансовой поддержки молодых учителей. В настоящее время они получают надбавку в размере более 3,5 тыс. рублей, но для повышения привлекательности профессии эта сумма должна составлять хотя бы 7,5—10 тыс. рублей.
- Сейчас в системе образования Татарстана трудится более 76 тыс. педагогов, из которых свыше 32 тыс. — школьные учителя.
Напомним, что правительство России разрабатывает систему поощрения учителей за достижения их учеников. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что данная инициатива будет прописана в Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года.
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