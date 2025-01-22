Татарстан столкнулся с нехваткой учителей и воспитателей

В школах не хватает 2 тыс. учителей, а в детских садах — более тысячи воспитателей.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане наблюдается дефицит педагогических кадров: в школах не хватает 2 тыс. учителей, а в детских садах — более тысячи воспитателей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

Наиболее востребованы специалисты по:

математике (344 вакансии);

русскому языку (334);

начальному обучению (310);

иностранным языкам (180);

физике (124);

истории (94);

информатике (86);

химии (77).

Наибольшая потребность в учителях отмечается в Казани, Набережных Челнах, а также в Нижнекамском, Высокогорском, Лаишевском и Альметьевском районах.

Глава Министерства образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил, что в прошлом году в школы пришли около тысячи молодых учителей. Однако, к сожалению, отток специалистов после первого года работы составляет 23%, а за три года этот показатель превышает 30%. По мнению министра, необходимо разработать федеральную программу поддержки молодых педагогов для их закрепления в образовательной системе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Хадиуллин подчеркнул важность возвращения практики обязательной отработки для студентов, обучавшихся за счет бюджета.

— Если молодые специалисты будут работать в образовательных учреждениях хотя бы три года, они смогут лучше интегрироваться в процесс обучения и воспитания, — заявил он.

Кроме того, министр указал на необходимость увеличения финансовой поддержки молодых учителей. В настоящее время они получают надбавку в размере более 3,5 тыс. рублей, но для повышения привлекательности профессии эта сумма должна составлять хотя бы 7,5—10 тыс. рублей.

Сейчас в системе образования Татарстана трудится более 76 тыс. педагогов, из которых свыше 32 тыс. — школьные учителя.

Напомним, что правительство России разрабатывает систему поощрения учителей за достижения их учеников. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что данная инициатива будет прописана в Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года.

Анастасия Фартыгина