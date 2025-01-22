В Татарстане администратор магазина предстанет перед судом за незаконную торговлю алкоголем

Фото: Динар Фатыхов

Жительница Набережных Челнов предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте алкоголя, сообщили в Следкоме республики.

Так, завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (хранение, перевозка и розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере).

По версии следствия, в 2023—2024 годах обвиняемая, работая администратором в двух продовольственных магазинах в селе Азьмушкино Тукаевского района, тайно от руководства перевозила на своем автомобиле алкогольную продукцию из одного магазина, имеющего лицензию на розничную торговлю алкоголем, в другой, где такой лицензии не было.

В результате обыска в магазине, не имеющем лицензии на продажу спиртного, было изъято около 250 литров алкогольной продукции.



Рената Валеева