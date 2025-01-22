Татарстан выделит более 2,7 млрд рублей на бесплатное питание для школьников в 2025 году

Фото: Александр Ильин

В 2025 году Татарстан планирует выделить 2,7 млрд рублей на организацию бесплатного горячего питания для учеников 1-4 классов государственных и муниципальных школ. Об этом сообщили в Минфине республики.

Согласно информации, в текущем году продолжится реализация программы бесплатного питания для детей, обучающихся в начальных классах. Из общей суммы 1,6 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета, а 1,1 млрд рублей поступит из республиканского и местных бюджетов.

Также в Минфине уточнили, что уже заключено соглашение между Минпросвещения России и кабмином республики о предоставлении субсидии из государственного бюджета на эти цели.

Напомним, что премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об обновлении норматива затрат на бесплатное питание для учеников младших классов.



Анастасия Фартыгина