Попова: штамм «омикрон» может быть завезен из 50 стран мира

Фото: Максим Платонов

Прибывающие в Россию из-за границы граждане редко сдают положительные тесты на COVID-19 в первый день. Несмотря на наличие отрицательного результата, следует проходить повторную процедуру, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, результат начинает появляться только спустя несколько суток. Глава ведомства призвала россиян внимательно относиться к своему здоровью и не стесняться сдавать тест повторно.

Фото: Максим Платонов

Также Попова рассказала о рисках дальнейшего распространения омикрон-штамма на территории страны. По ее словам, он может быть завезен из 50 стран мира, сообщает ТАСС.

Впервые омикрон-штамм коронавируса в РФ обнаружили вчера. Он подтвердился у двух граждан, прибывших из ЮАР.



Диана Жиленкова